陳勇利連獲國際大獎肯定 今再獲最具影響力品牌獎

中醫師陳勇利利用國內外具藥養生效用的植物，製作成茶包，並開創出「臻品植萃」品牌行銷各地，不但把養生日常化，也利用這些植物的銷售，帶動農民的收益，而且並因製作環保、巧思，今年連獲比利時「世界品質評鑑大賞」金獎和德國iF健康美容類產品的包裝設計金獎肯定；昨天則又獲得台灣一項民間公司評選的「台灣最具影響力品牌」獎肯定。

陳勇利具中西醫資格，同時有醫學博士學位，他擔任中醫師25年，持續鑽研植物的效用，除了對中藥草專精，對國外常用於保健的花草也有研究，兩年前就以中醫「君臣佐使」的複方精神，把不同功效的中西方花草組合成茶包，開創出花茶養生事業，並在這一波防疫商機中熱賣，為他的人生開拓出不同的境界。

由他開發的「新希望茶·皂禮盒」上，因為外盒的紙包裝只要澆水就可以發芽、開花，具有環保概念和巧思，還獲得今年的德國iF健康美容類產品的包裝設計金獎。另外，他在台中市經營的臻品植萃商業空間也因其出色的植生牆以及無釘綠水牆具環保概念且令人耳目一新，因而也獲得「香港國際設計大賽」銀獎肯定。