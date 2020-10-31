快訊

美股創下3月來最慘烈一周 市場怕這種烏煙瘴氣甚於變天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

17家中小企業獲「台中金手獎」盧秀燕肯定企業逆勢成長

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
第19屆台中市金手獎選拔結果出爐，今年有17家優秀中小企業脫穎而出拔得頭籌，台中市府肯定在地企業對台中經濟的貢獻，工商發展投資策進會今天舉行頒獎典禮，由台中市長盧秀燕公開表揚。圖／台中市新聞局提供
第19屆台中市金手獎選拔結果出爐，今年有17家優秀中小企業脫穎而出拔得頭籌，台中市府肯定在地企業對台中經濟的貢獻，工商發展投資策進會今天舉行頒獎典禮，由台中市長盧秀燕公開表揚。圖／台中市新聞局提供

第19屆台中市金手獎選拔結果出爐，今年有17家優秀中小企業脫穎而出拔得頭籌，台中市府肯定在地企業對台中經濟的貢獻，工商發展投資策進會今天舉行頒獎典禮，由台中市長盧秀燕公開表揚。

「黑手變金手！」盧秀燕表示，台中市是製造業重鎮，過去以傳統機械機具起步，很多在地企業家都是「黑手」起家，如今拿下金手獎，必須經過評審團嚴格書審及訪查，代表產品優越、有信用、研發能力強，這是至高無上的榮譽；尤其在中美貿易戰及新冠肺炎影響下，廠商仍齊心齊力、全力以赴，使台中經濟成績表現亮眼，投資額六都第一。

盧指出，市府提倡輕稅簡政，大幅調降地價稅，降低企業成本，以行動支持在地廠商；此外，市府投資58億元在水湳經貿園區設立的台中國際會展中心現已開工，未來將成為產銷重要平台，相關技術都能在台中交流，吸引全球買家。

經濟部投資業務處長張銘斌指出，全台投資以台中案件最多、中小企業家數也最多，總投資額超過2000億元，外溢效果也最明顯，連帶增加苗栗、彰化、南投、嘉義投資量。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，「大成功靠團隊，小成功靠個人」，經營有成的企業絕非一蹴可幾，企業運作如同一部精密機器，期盼藉由台中市豐沛的產業動能，帶動台灣經濟。

經發局指出，今年榮獲金手獎企業共17家，包含光隆精密、松讚實業、仕興機械、亮宇油封、千里眼精密部件、虹興機械、僑隆機械、展奕金屬、歐權科技、欣閣興業、元大維企業、順心企業、龍德機械工業、鑫偉成機械、優品正源、俊益鋼鐵、程岱有限公司。

經發局表示，台中以傳統機械機具起步，進而發展為精密機械科技的黃金縱谷，工具機產業更具世界領導優勢，今年在疫情衝擊下，製造業情勢嚴峻，多數企業呈現負成長，然而獲獎企業仍努力研發創新、逆流而上，轉型升級擴大全球銷售市場。

第19屆台中市金手獎選拔結果出爐，今年有17家優秀中小企業脫穎而出拔得頭籌，台中市府肯定在地企業對台中經濟的貢獻，工商發展投資策進會今天舉行頒獎典禮，由台中市長盧秀燕公開表揚。圖／台中市新聞局提供
第19屆台中市金手獎選拔結果出爐，今年有17家優秀中小企業脫穎而出拔得頭籌，台中市府肯定在地企業對台中經濟的貢獻，工商發展投資策進會今天舉行頒獎典禮，由台中市長盧秀燕公開表揚。圖／台中市新聞局提供

台中市

延伸閱讀

二合一！ 台中南區長春國民、兒童運動中心啟用

中職／要中信兄弟拿總冠軍 盧秀燕：多吃獅子頭就不用戴假髮

改制後遺症 中市私校退撫基金缺口5.2億盼循新北模式

中彰投雲瀕臨血荒 食品業者捐自家商品籲捐血

相關新聞

第12屆忠義文學獎頒獎 台中監獄及女監囊括9獎大贏家

社團法人中華桃園明聖經推廣學會、社團法人中華關聖文化世界弘揚協會主辦的第12屆「忠義文學獎」海內外徵文，今天舉辦頒獎典禮...

彰化縣環保局「美好秋夜」視聽饗宴還大啖美食

彰化縣環境保護局今日下午在彰化縣立體育館戶外圓形廣場舉辦「美好秋夜『劇』在彰化」星光電影院活動，活動結合環保戲劇公演、公...

影／聯合盃作文賽南投登場 不畏疫情1455人參加破紀錄

聯合盃作文大賽南投區初賽今天下午3時在旭光高中及埔里國中舉行，受新冠肺炎疫情影響，考場加強防疫，考生人數卻創下歷年新高，...

溪湖國中學生今淨溪 路人稱讚送運動飲料

彰化縣溪湖國中環境教育，年年發動學生到東螺溪淨溪，今天美術班學生到溪畔撿拾垃圾，一名路過的埤頭鄉民見狀，立刻自掏腰包買了...

彰縣田中鎮高齡人口明年多五成 鎮長：辦更多健身活動

彰化縣田中鎮公所今天舉辦漫遊八堡圳健行，約1500人上午從三潭國小出發，沿著八堡圳走到高鐵彰化站後折返，全程約兩公里；鎮...

17家中小企業獲「台中金手獎」盧秀燕肯定企業逆勢成長

第19屆台中市金手獎選拔結果出爐，今年有17家優秀中小企業脫穎而出拔得頭籌，台中市府肯定在地企業對台中經濟的貢獻，工商發...

陳勇利連獲國際大獎肯定 今再獲最具影響力品牌獎

中醫師陳勇利利用國內外具藥養生效用的植物，製作成茶包，並開創出「臻品植萃」品牌行銷各地，不但把養生日常化，也利用這些植物...

台中試辦三處外送員臨停區 一般民眾停車「按時計費」

美食外送超夯，也衍生外送員臨時停車違規問題。台中市政府11月起選定鬧區的三處外送熱區，試辦外送員機車臨時停車區，若一般機...

彰化、南投及雲林3縣長會合 一起行銷優質農特產品

由台灣中部5縣市聯手打造的「2020中臺灣農業行銷展售會」，今天起，一連3天於南投縣中興新村中興會堂前廣場展出，彰化縣長...

類出國做公益 彰化行善團體捐155萬給金門家扶圖書室

彰化縣各界行善團體以類出國方式安排到金門，展開為期4天的公益之旅，拜訪金門家扶中心及金門縣大同之家等機構，進行慈善公益活...

紅龍果大鎮豐收 農在二林熱鬧展售價廉物美蔬果　

「2020．農在二林」產業活動，今天在彰化縣二林鎮農會廣場熱鬧開市，展示二林鎮特產蕎麥、蘆筍等蔬果，鎮農會頒獎給今年紅龍...

茶香和小百岳 後疫情時代蔡培慧推動中部旅遊特色

行政院中部聯合服務中心今天在南投縣名間鄉受天宮、彰化縣二水鄉豐柏廣場同步舉行登山健行和園遊會活動，服務中心執行長蔡培慧也...

熱門新聞

新北雙和無預警大規模停電 交通大亂台電搶修中

照料癱兒21年問「你何時要死」 慈母坦言負荷並不甜蜜

影／屏東勝利星村眷村修復 點交時變「垃圾場」業者氣炸

高爾宣將到竹北水圳公園開唱 還有新竹攻城獅見面會

林口公車難等？ 新北：要求業者監控班車、搭乘情形

金酒大陸廣告遭批「舔中」 金酒：只是商業行為

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。