17家中小企業獲「台中金手獎」盧秀燕肯定企業逆勢成長

第19屆台中市金手獎選拔結果出爐，今年有17家優秀中小企業脫穎而出拔得頭籌，台中市府肯定在地企業對台中經濟的貢獻，工商發展投資策進會今天舉行頒獎典禮，由台中市長盧秀燕公開表揚。

「黑手變金手！」盧秀燕表示，台中市是製造業重鎮，過去以傳統機械機具起步，很多在地企業家都是「黑手」起家，如今拿下金手獎，必須經過評審團嚴格書審及訪查，代表產品優越、有信用、研發能力強，這是至高無上的榮譽；尤其在中美貿易戰及新冠肺炎影響下，廠商仍齊心齊力、全力以赴，使台中經濟成績表現亮眼，投資額六都第一。

盧指出，市府提倡輕稅簡政，大幅調降地價稅，降低企業成本，以行動支持在地廠商；此外，市府投資58億元在水湳經貿園區設立的台中國際會展中心現已開工，未來將成為產銷重要平台，相關技術都能在台中交流，吸引全球買家。

經濟部投資業務處長張銘斌指出，全台投資以台中案件最多、中小企業家數也最多，總投資額超過2000億元，外溢效果也最明顯，連帶增加苗栗、彰化、南投、嘉義投資量。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，「大成功靠團隊，小成功靠個人」，經營有成的企業絕非一蹴可幾，企業運作如同一部精密機器，期盼藉由台中市豐沛的產業動能，帶動台灣經濟。

經發局指出，今年榮獲金手獎企業共17家，包含光隆精密、松讚實業、仕興機械、亮宇油封、千里眼精密部件、虹興機械、僑隆機械、展奕金屬、歐權科技、欣閣興業、元大維企業、順心企業、龍德機械工業、鑫偉成機械、優品正源、俊益鋼鐵、程岱有限公司。