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台中試辦三處外送員臨停區 一般民眾停車「按時計費」
美食外送超夯，也衍生外送員臨時停車違規問題。台中市政府11月起選定鬧區的三處外送熱區，試辦外送員機車臨時停車區，若一般機車使用，前30分鐘免費，之後每小時收費10元，1天最高收費100元。格位標示「計時收費」以區隔一般次計收費20元的格位。
台中三處外送員機車臨停區，分別在中區三民路第二市場前、南區忠明南路758號大安國際大樓對面、西屯區市政北二路286號NTC國家貿易中心前。
交通局長葉昭甫表示，外送機車臨停區車格內有「數字編碼」，車格外有「計時收費」黃色標字，三處僅增設4至6格車位。臨停區最怕機車格被長時間占用，外送員想停也停不到，因此採計時收費，且不適用月票，因前30分鐘不收費，外送員停在車格不會增加額外負擔，可安心使用。
外送員李小翰說，增設臨時停車區「看得到、用不到」，僅3處是「送餐臨停用」且只是方便這棟大樓使用者。
葉昭甫呼籲，如需長時間停放機車，請停放在其他合法機車停車空間，避免長時間停在臨停區導致高額停車費用，將臨停區留給真正需要的人。
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