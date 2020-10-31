彰化、南投及雲林3縣長會合 一起行銷優質農特產品

由台灣中部5縣市聯手打造的「2020中臺灣農業行銷展售會」，今天起，一連3天於南投縣中興新村中興會堂前廣場展出，彰化縣長王惠美與南投縣長林明溱、雲林縣長張麗善，一起為農友加油打氣，共同促銷農產，也歡迎大家多多採買拚經濟。

在展售區有5個縣市展售138個攤位，彰化縣以「彰化優鮮」、南投縣「品味南投」、臺中市「尋味臺中」、苗栗縣「幸福苗栗」與雲林縣「雲林良品」，加上中臺灣美食區，網羅中部縣市新鮮當季農產品與加工品，結合優質農會、產銷班、合作社、青農與小農，共同行銷中部縣市當季新鮮農產品與加工品。

王惠美表示，「彰化優鮮館」以鹿港老街以及八卦山大佛的風貌呈現，在館內可以選購經縣政府彰化優鮮標章認證符合三章一Q的優質農產品，活動持續到明天，歡迎大家多多把握，機會多多來採購。明年的「中臺灣農業行銷展售會」將輪由彰化縣主辦，縣政府會全力以赴共同行銷。

現場的「彰化優鮮館」消費滿300元可抽好禮加送造型氣球，滿500元再送限量保冰袋。此外，創意場景不管走到哪拍到哪，農業與傳統文化的融合及創新，不但令人食指大動，也玩心再起，歡迎一起探尋美味！