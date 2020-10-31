聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化、南投及雲林3縣長會合 一起行銷優質農特產品

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣在南投中興新村「2020中臺灣農業行銷展售會」，展售「彰化優鮮」產品。圖／彰化縣政府提供
彰化縣在南投中興新村「2020中臺灣農業行銷展售會」，展售「彰化優鮮」產品。圖／彰化縣政府提供

由台灣中部5縣市聯手打造的「2020中臺灣農業行銷展售會」，今天起，一連3天於南投縣中興新村中興會堂前廣場展出，彰化縣長王惠美與南投縣長林明溱、雲林縣長張麗善，一起為農友加油打氣，共同促銷農產，也歡迎大家多多採買拚經濟。

在展售區有5個縣市展售138個攤位，彰化縣以「彰化優鮮」、南投縣「品味南投」、臺中市「尋味臺中」、苗栗縣「幸福苗栗」與雲林縣「雲林良品」，加上中臺灣美食區，網羅中部縣市新鮮當季農產品與加工品，結合優質農會、產銷班、合作社、青農與小農，共同行銷中部縣市當季新鮮農產品與加工品。

王惠美表示，「彰化優鮮館」以鹿港老街以及八卦山大佛的風貌呈現，在館內可以選購經縣政府彰化優鮮標章認證符合三章一Q的優質農產品，活動持續到明天，歡迎大家多多把握，機會多多來採購。明年的「中臺灣農業行銷展售會」將輪由彰化縣主辦，縣政府會全力以赴共同行銷。

現場的「彰化優鮮館」消費滿300元可抽好禮加送造型氣球，滿500元再送限量保冰袋。此外，創意場景不管走到哪拍到哪，農業與傳統文化的融合及創新，不但令人食指大動，也玩心再起，歡迎一起探尋美味！

展售會期間持續到11月1日，還有百萬抽獎活動，採買精緻農特產品及美食，消費滿千就有機會轉好運－運豪（好）獎有環保電動機車、電動自行車、智慧手機、55吋LED電視等。

彰化縣長王惠美（左5）、南投縣長林明溱（左4）及雲林縣長張麗善（右3）今天在南投中興新村「2020中臺灣農業行銷展售會」，一起行銷「彰化優鮮」產品。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左5）、南投縣長林明溱（左4）及雲林縣長張麗善（右3）今天在南投中興新村「2020中臺灣農業行銷展售會」，一起行銷「彰化優鮮」產品。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左2）今天到南投中興新村參加台灣中部5縣市聯手打造的「2020中臺灣農業行銷展售會」，並促銷「彰化優鮮」產品。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左2）今天到南投中興新村參加台灣中部5縣市聯手打造的「2020中臺灣農業行銷展售會」，並促銷「彰化優鮮」產品。圖／彰化縣政府提供

王惠美

延伸閱讀

CK124蒸氣火車出動 二水國際跑水節客滿玩跑水

是否修改零檢出？王惠美：依法行事避免學童長輩吃萊豬

彰化二水鄉農會百歲生日 農機遊行與小農市集慶祝

彰化員林獅子盃公益路跑go 新增與毛小孩共跑組

相關新聞

彰化、南投及雲林3縣長會合 一起行銷優質農特產品

由台灣中部5縣市聯手打造的「2020中臺灣農業行銷展售會」，今天起，一連3天於南投縣中興新村中興會堂前廣場展出，彰化縣長...

類出國做公益 彰化行善團體捐155萬給金門家扶圖書室

彰化縣各界行善團體以類出國方式安排到金門，展開為期4天的公益之旅，拜訪金門家扶中心及金門縣大同之家等機構，進行慈善公益活...

紅龍果大鎮豐收 農在二林熱鬧展售價廉物美蔬果　

「2020．農在二林」產業活動，今天在彰化縣二林鎮農會廣場熱鬧開市，展示二林鎮特產蕎麥、蘆筍等蔬果，鎮農會頒獎給今年紅龍...

茶香和小百岳 後疫情時代蔡培慧推動中部旅遊特色

行政院中部聯合服務中心今天在南投縣名間鄉受天宮、彰化縣二水鄉豐柏廣場同步舉行登山健行和園遊會活動，服務中心執行長蔡培慧也...

二合一！ 台中南區長春國民、兒童運動中心啟用

台中市民引頸期盼的「長春國民及兒童運動中心」今天正試營運，是台中市第4座開放營運的運動中心。台中市長盧秀燕表示，長春國運...

南投縣替代役備役役男訓練 提升消防救災和防疫技能

替代役制度自民國89年實施，全國列管備役役男有31萬餘人，南投縣有7000多名備役役男，南投縣政府召集替代役備役役男參與...

樹癌蔓延彰化平原 東螺溪畔台灣欒樹隧道拉警報

有樹癌之稱的褐根病，從彰化縣八卦山逐漸蔓延到彰化平原，今年夏末秋初被網路推播為彰化絕美景點的東螺溪台灣欒樹綠色隧道，褐根...

長知識！消防車輛一字排開 「彰化31」代號意義大解謎

彰化縣消防局因應高樓火災搶救，新購一輛要價3500萬元的50公尺雲梯消防車，編號是「彰化31」，而像時常呼嘯而過的消防局...

蔡其昌輸鄭文燦300份雞排 明天洲際球場兌現承諾發送

支持台中主場中信兄弟的立法院副院長蔡其昌與支持桃園主場Lamigo桃猿的桃園市長鄭文燦，去年以中華職棒總冠軍賽打賭200...

偏鄉調皮孩子長大創業有成 連15年捐款回饋家鄉弱勢兒

彰化縣二林鎮子弟吳繁榮到新北市打拚，事業有成，感念姑姑終身未嫁撫養他，以姑姑的法號為名成立「金龍春紀念基金」，一連15年...

台中敬老月 愛心食物銀行為長輩義剪好溫馨

10月是台中市的敬老月，愛心食物銀行北區發放站慈心慈善會今天物資發放日，結合台中市女子美容商業同業公會，召集專業美髮師與...

廟宇公廁使用量大臭味薰天 用戶接管解決多年臭味困擾

台中市政府水利局自去年起辦理「台中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程」，已陸續完成南區第三市場、忠孝夜市等周邊...

熱門新聞

新北雙和無預警大規模停電 交通大亂台電搶修中

照料癱兒21年問「你何時要死」 慈母坦言負荷並不甜蜜

影／屏東勝利星村眷村修復 點交時變「垃圾場」業者氣炸

高爾宣將到竹北水圳公園開唱 還有新竹攻城獅見面會

林口公車難等？ 新北：要求業者監控班車、搭乘情形

金酒大陸廣告遭批「舔中」 金酒：只是商業行為

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。