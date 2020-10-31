紅龍果大鎮豐收 農在二林熱鬧展售價廉物美蔬果　

「2020．農在二林」產業活動，今天在彰化縣二林鎮農會廣場熱鬧開市，展示二林鎮特產蕎麥、蘆筍等蔬果，鎮農會頒獎給今年紅龍果競賽得獎的農民，家政班示範食農教育和推廣順應節氣的蔬食，招待品嘗高麗菜飯、紅薏仁饅頭，民眾有吃又有玩，還現學製作蕎麥食品，收穫滿滿。

農在二林活動目標是推廣農產業，行銷多元優質農產，凸顯深耕彰化優鮮形象，推廣農業經營網絡，推動農村經營傳承在地經濟活絡和地產地銷，塑造地區特色農產與農村文化。今天不但二林各社區出動才藝班，農產品產銷班、家政班都擺攤，一袋雞蛋50元、一包蘆筍100元，比市價便宜，有如小農假日市集，民眾攜老扶幼來搶購。

鎮農會近年推廣蕎麥、紅薏仁，紅龍果、寄接梨（豐水梨）、蘆筍、韭菜花、韭黃、菇類等多種特色農產品，其中代表性的水果紅龍果，二林鎮相當適合種植，白肉品種是目前台灣栽培面積產量最多，近年農民提升栽培及管理技術，產量大幅提升，鎮農會今年特別擴大表揚，鼓勵農民維持優良品質，提升紅龍果市場競爭力。

彰化縣政府統計，紅龍果栽培面積約487公頃，雖然屏東、台南種植面積慢慢趕上，但彰化縣仍為全台第二，二林鎮是全縣栽培面積最多的鄉鎮，紅龍果生產期6至12月，現在正值紅龍果盛產期，農民估計每分地全年至少採收30噸。