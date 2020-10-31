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茶香和小百岳 後疫情時代蔡培慧推動中部旅遊特色

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
行政院中辦執行長蔡培慧和民眾一起登山健行，鼓勵大家運動強身，以茶香和小百岳發展中部旅遊特色。圖／蔡培慧提供
行政院中辦執行長蔡培慧和民眾一起登山健行，鼓勵大家運動強身，以茶香和小百岳發展中部旅遊特色。圖／蔡培慧提供

行政院中部聯合服務中心今天在南投縣名間鄉受天宮、彰化縣二水鄉豐柏廣場同步舉行登山健行和園遊會活動，服務中心執行長蔡培慧也與民眾一起健行，希望在新冠肺炎疫情趨緩後，大家一起運動強身，靠著茶香和小百岳推展中部觀光及農產行銷。

蔡培慧今天與8時與中、彰、投、苗四縣市代表在名間鄉受天宮廣場及彰化縣二水鄉豐柏廣場，參與健行。參加健行活動可獲得登山杖一支，鼓勵大家走出戶外運動健身，吸引不少親子參加。除了從受天宮俯瞰彰化平原之美，現場也安排森林茶席、創意茶料理、山神視角VR體驗、樂山市集等多項特色活動。還有消費滿額即可闖關抽獎活動，參加活動的民眾也有機會將Apple Watch SE等獎品帶回家。

蔡培慧說，中台灣4縣市擁有極具特色的小百岳，如名間鄉松柏坑山、苗栗縣三義鄉火炎山等海拔高度皆不高，男女老幼都可輕鬆攀登；而中台灣的茶旅也馳名中外，不僅有聞名世界凍頂茶、日月潭紅茶等，也有各具特色的茶鄉、茶園、文青茶坊，極具發展潛力的觀光勝地。

行政院中部服務中心希望以小百岳結合茶旅行，在後疫情時代創造中台灣觀光新潮流，發展國民旅遊邀請全台民眾前來，創造專屬於自己的獨家旅行記憶。

行政院中辦執行長蔡培慧陪著小朋友一起健行、登山，鼓勵大家運動強身，發展中部旅遊特色。圖／蔡培慧提供
行政院中辦執行長蔡培慧陪著小朋友一起健行、登山，鼓勵大家運動強身，發展中部旅遊特色。圖／蔡培慧提供

蔡培慧 行政院

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