快訊

蔡總統召開國安高層會議 總統府下午2點半記者會說明

家屬寫信求救！基隆婦打流感疫苗後住加護病房插管

聽新聞
test
0:00 / 0:00

二合一！ 台中南區長春國民、兒童運動中心啟用

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中南區長春國民運動中心前身是「長春游泳池」，游泳池使用多年，設備老舊，當地多位民代爭取，終於在原址催生出一座嶄新的社區型運動中心，也納入兒童元素，豐富設施也讓親子可同時在運動中心內運動。圖／台中市新聞局提供
台中南區長春國民運動中心前身是「長春游泳池」，游泳池使用多年，設備老舊，當地多位民代爭取，終於在原址催生出一座嶄新的社區型運動中心，也納入兒童元素，豐富設施也讓親子可同時在運動中心內運動。圖／台中市新聞局提供

台中市民引頸期盼的「長春國民及兒童運動中心」今天正試營運，是台中市第4座開放營運的運動中心。台中市長盧秀燕表示，長春國運是全國唯一同時具有室內、室外泳池的運動中心，也是全國唯一設有兒童版設施的國民運動中心。此外，長春國運內設置兩座壁球室，中心並坐落於長春公園內、綠川流經公園，是座多功能、美不勝收、適合親子遊憩的運動中心。

盧秀燕表示，長春國運前身是「長春游泳池」，游泳池使用多年，設備老舊，當地多位民代立法委員黃國書、市議員鄭功進、李中、邱素貞、何敏誠、江肇國、羅廷瑋爭取，終於在原址催生出一座嶄新的社區型運動中心，也納入兒童元素，豐富設施也讓親子可同時在運動中心內運動。

運動局指出，長春國民及兒童運動中心委由舞動陽光公司經營，定位「社區型運動場館」，分Ａ、Ｂ兩棟建築物，Ａ棟運動中心包含一樓室外游泳池及兒童戲水池、室內溫水游泳池、SPA池及三溫暖區，三樓多功能綜合球場可作籃球場、羽球場使用及兩間壁球室，四樓兒童專屬體適能區，五樓體適能中心，並有附屬地下停車場。

Ｂ棟運動課程中心位於公園土地公廟附近，各樓層規劃瑜珈教室、韻律教室及更衣淋浴盥洗室等，未來也將規劃多項課程，提供地方居民多元運動選擇。

長春國民運動中心周邊就是文化資產園區、第三市場、忠孝夜市等景點，及綠川水環境改善工程整修後的長春公園。

建設局讓場館與周邊景點相互輝映，也期待成為網美最愛的打卡熱點，南區運動休憩亮點，運動中心營運期間提供銀髮族及身心障礙者等公益時段免費使用、地方里民優惠以及多項運動體驗課程。

台中南區長春國民運動中心前身是「長春游泳池」，游泳池使用多年，設備老舊，當地多位民代爭取，終於在原址催生出一座嶄新的社區型運動中心，也納入兒童元素，豐富設施也讓親子可同時在運動中心內運動。圖／台中市新聞局提供
台中南區長春國民運動中心前身是「長春游泳池」，游泳池使用多年，設備老舊，當地多位民代爭取，終於在原址催生出一座嶄新的社區型運動中心，也納入兒童元素，豐富設施也讓親子可同時在運動中心內運動。圖／台中市新聞局提供
台中南區長春國民運動中心前身是「長春游泳池」，游泳池使用多年，設備老舊，當地多位民代爭取，終於在原址催生出一座嶄新的社區型運動中心，也納入兒童元素，豐富設施也讓親子可同時在運動中心內運動。圖／台中市新聞局提供
台中南區長春國民運動中心前身是「長春游泳池」，游泳池使用多年，設備老舊，當地多位民代爭取，終於在原址催生出一座嶄新的社區型運動中心，也納入兒童元素，豐富設施也讓親子可同時在運動中心內運動。圖／台中市新聞局提供
台中南區長春國民運動中心前身是「長春游泳池」，游泳池使用多年，設備老舊，當地多位民代爭取，終於在原址催生出一座嶄新的社區型運動中心，也納入兒童元素，豐富設施也讓親子可同時在運動中心內運動。圖／台中市新聞局提供
台中南區長春國民運動中心前身是「長春游泳池」，游泳池使用多年，設備老舊，當地多位民代爭取，終於在原址催生出一座嶄新的社區型運動中心，也納入兒童元素，豐富設施也讓親子可同時在運動中心內運動。圖／台中市新聞局提供
台中南區長春國民運動中心前身是「長春游泳池」，游泳池使用多年，設備老舊，當地多位民代爭取，終於在原址催生出一座嶄新的社區型運動中心，也納入兒童元素，豐富設施也讓親子可同時在運動中心內運動。圖／台中市新聞局提供
台中南區長春國民運動中心前身是「長春游泳池」，游泳池使用多年，設備老舊，當地多位民代爭取，終於在原址催生出一座嶄新的社區型運動中心，也納入兒童元素，豐富設施也讓親子可同時在運動中心內運動。圖／台中市新聞局提供

台中市 親子 盧秀燕

延伸閱讀

中職／要中信兄弟拿總冠軍 盧秀燕：多吃獅子頭就不用戴假髮

改制後遺症 中市私校退撫基金缺口5.2億盼循新北模式

中彰投雲瀕臨血荒 食品業者捐自家商品籲捐血

中職／兄弟若沒拿總冠軍 盧秀燕：戴獅子頭假髮跑行程

相關新聞

蔡其昌輸鄭文燦300份雞排 明天洲際球場兌現承諾發送

支持台中主場中信兄弟的立法院副院長蔡其昌與支持桃園主場Lamigo桃猿的桃園市長鄭文燦，去年以中華職棒總冠軍賽打賭200...

茶香和小百岳 後疫情時代蔡培慧推動中部旅遊特色

行政院中部聯合服務中心今天在南投縣名間鄉受天宮、彰化縣二水鄉豐柏廣場同步舉行登山健行和園遊會活動，服務中心執行長蔡培慧也...

二合一！ 台中南區長春國民、兒童運動中心啟用

台中市民引頸期盼的「長春國民及兒童運動中心」今天正試營運，是台中市第4座開放營運的運動中心。台中市長盧秀燕表示，長春國運...

南投縣替代役備役役男訓練 提升消防救災和防疫技能

替代役制度自民國89年實施，全國列管備役役男有31萬餘人，南投縣有7000多名備役役男，南投縣政府召集替代役備役役男參與...

樹癌蔓延彰化平原 東螺溪畔台灣欒樹隧道拉警報

有樹癌之稱的褐根病，從彰化縣八卦山逐漸蔓延到彰化平原，今年夏末秋初被網路推播為彰化絕美景點的東螺溪台灣欒樹綠色隧道，褐根...

長知識！消防車輛一字排開 「彰化31」代號意義大解謎

彰化縣消防局因應高樓火災搶救，新購一輛要價3500萬元的50公尺雲梯消防車，編號是「彰化31」，而像時常呼嘯而過的消防局...

偏鄉調皮孩子長大創業有成 連15年捐款回饋家鄉弱勢兒

彰化縣二林鎮子弟吳繁榮到新北市打拚，事業有成，感念姑姑終身未嫁撫養他，以姑姑的法號為名成立「金龍春紀念基金」，一連15年...

台中敬老月 愛心食物銀行為長輩義剪好溫馨

10月是台中市的敬老月，愛心食物銀行北區發放站慈心慈善會今天物資發放日，結合台中市女子美容商業同業公會，召集專業美髮師與...

廟宇公廁使用量大臭味薰天 用戶接管解決多年臭味困擾

台中市政府水利局自去年起辦理「台中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程」，已陸續完成南區第三市場、忠孝夜市等周邊...

台中備役役男教召今年不一樣 首次野戰訓練強化救災

台中市民政局每年舉行替代役備役役男演訓召集，今年首次以「野戰訓練」為主題，移師石岡沙連墩戶外探索學習營地受訓，透過情境模...

台中水湳智慧城自駕巴士 今天起免費試乘12天

台中市推動自駕巴士，已完成為期42天的四階段實車測試，今天起至11月11日開放民眾預約試乘，地點位於水湳智慧城中科路及大...

梧棲浩天宮潛水媽明早起駕 首日徒步進香路線曝光

台中梧棲浩天宮是中部海線三大媽祖廟之一，往年潛水媽都是在農曆3月舉行進香活動，但今年因疫情一直無法獲得媽祖允筊，直到將起...

熱門新聞

新北雙和無預警大規模停電 交通大亂台電搶修中

照料癱兒21年問「你何時要死」 慈母坦言負荷並不甜蜜

影／屏東勝利星村眷村修復 點交時變「垃圾場」業者氣炸

車道傻傻分不清！ 龍潭中原路頻傳汽車逆向行駛

影／萬大線植物園站開箱! 3年挖出大量植物園遺跡

通勤族注意！捷運綠線G07站工區擴大 站前圓環設圍籬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。