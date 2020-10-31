二合一！ 台中南區長春國民、兒童運動中心啟用

台中市民引頸期盼的「長春國民及兒童運動中心」今天正試營運，是台中市第4座開放營運的運動中心。台中市長盧秀燕表示，長春國運是全國唯一同時具有室內、室外泳池的運動中心，也是全國唯一設有兒童版設施的國民運動中心。此外，長春國運內設置兩座壁球室，中心並坐落於長春公園內、綠川流經公園，是座多功能、美不勝收、適合親子遊憩的運動中心。

盧秀燕表示，長春國運前身是「長春游泳池」，游泳池使用多年，設備老舊，當地多位民代立法委員黃國書、市議員鄭功進、李中、邱素貞、何敏誠、江肇國、羅廷瑋爭取，終於在原址催生出一座嶄新的社區型運動中心，也納入兒童元素，豐富設施也讓親子可同時在運動中心內運動。

運動局指出，長春國民及兒童運動中心委由舞動陽光公司經營，定位「社區型運動場館」，分Ａ、Ｂ兩棟建築物，Ａ棟運動中心包含一樓室外游泳池及兒童戲水池、室內溫水游泳池、SPA池及三溫暖區，三樓多功能綜合球場可作籃球場、羽球場使用及兩間壁球室，四樓兒童專屬體適能區，五樓體適能中心，並有附屬地下停車場。

Ｂ棟運動課程中心位於公園土地公廟附近，各樓層規劃瑜珈教室、韻律教室及更衣淋浴盥洗室等，未來也將規劃多項課程，提供地方居民多元運動選擇。

長春國民運動中心周邊就是文化資產園區、第三市場、忠孝夜市等景點，及綠川水環境改善工程整修後的長春公園。