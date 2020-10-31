南投縣替代役備役役男訓練 提升消防救災和防疫技能

替代役制度自民國89年實施，全國列管備役役男有31萬餘人，南投縣有7000多名備役役男，南投縣政府召集替代役備役役男參與救災工作及防疫演訓，希望災害發生時運用備役役男能量支援救災、戰時支援軍事作戰，提升國家安全預防準備。

南投縣政府「替代役備役役男演訓召集活動」200名備役役男參訓，以提升救災及社區防疫應變能力，讓替代役備役役男成為救災及突發事變發生時的緊急應變人力後盾。南投縣消防局分隊長蘇育生針對火災逃生、住宅用火災警報器等主題，進行滅火器及消防栓的實務操作體驗。

衛生局護理人員針對防疫安全及愛滋病等主題進行專題講座，提升替代役備役役男的防災基本知識、充實災害防救及防疫安全等最新觀念與技能。

民政處長吳燕玲說，政府人力資源有限，需借助民間力量協助災害防救，今年課程安排2大主題，包括居家防火安全安與災害防救觀念與實作，還有社區防疫須知和對各項傳染病的認識，透過觀念講習及實際操作讓備役役男學以致用，在關鍵的時侯運用所學。

內政部役政署科長莊富明說，替代役退伍後役是國家動員備援戰力，每年召集受訓，就是要維持替代役的訓練機制和動能，增強戰時的支援儲備能力，成為國家安全的基礎力量。