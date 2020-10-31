樹癌蔓延彰化平原 東螺溪畔台灣欒樹隧道拉警報

有樹癌之稱的褐根病，從彰化縣八卦山逐漸蔓延到彰化平原，今年夏末秋初被網路推播為彰化絕美景點的東螺溪台灣欒樹綠色隧道，褐根病早已悄悄侵入，幾乎年年都有台灣欒樹確診，經樹醫生診斷「不治」即砍除，樹廊因此出現多處缺口，無法立刻補植，埋下綠色隧道毀壞隱憂。

彰化縣政府農業處表示，褐根病在彰化縣呈零星分布，一旦發現，都請專家會勘和協助後續防治事宜，縣政府向中央申請經費連同配合款約67萬4000元辦理防治工作。

溪湖鎮東螺溪台灣欒樹隧道長約1.5公里，入秋開花到結果，為東螺溪畔漸層染色，彰化縣湖埔社大連續4年舉辦東螺溪戀戀欒樹節，炒熱台灣欒樹隧道的旅遊熱潮，從黃金雨到粉紅槊果，加上小模唯美拍照，被網路熱力推播，十足攻占網友眼球。

湖埔社大表示，褐根病數年前已入侵東螺溪台灣欒樹隧道，多株欒樹生病，確診後即砍伐和挖挖樹根，綠色隧道逐漸出現缺口，褐根病是樹木的無聲殺手，不易防治，台灣欒樹隧道幾乎年年有樹木染病，如不加以預防和監測，只怕10年後綠色隧道美景不再。

除了東螺溪畔發現樹癌，彰化縣北斗鎮、溪州鄉森林公園也有樹木罹患褐根病，其中森林公園經縣政府找專家鑑定確診，鄉公所雇工砍伐並準備挖除樹根，另移開其它樹木，以免生長過密互相傳染及白蟻危害，結果招致誤會亂砍樹，鄉公所已回應和保證絕對會善待健康樹木和醫治還有救的樹。