長知識！消防車輛一字排開 「彰化31」代號意義大解謎

彰化縣消防局因應高樓火災搶救，新購一輛要價3500萬元的50公尺雲梯消防車，編號是「彰化31」，而像時常呼嘯而過的消防局救護車則是「9」起頭，很多民眾會很好奇消防車編號的作用，彰化縣消防局臉書小編最近就PO出「消防車輛大解析」，為民眾解謎。

彰化縣消防局指出，為因應勤務性質的不同，消防隊配置各式配備不同的消防車，以對付各種災害狀況，為了讓民眾對消防車有更進一步的了解，透過臉書小編教大家如何簡單分辨消防車的種類。

彰化縣消防局第三大隊大隊長施順仁說，消防車輛的代號是為了管理方便與辨識，在無線電呼號通報時，以代號方便調度指揮，而且車頭、車尾及兩側都明顯字樣，遠遠就能看到。舉例來說：「鹿港91」字樣，「鹿港」就是彰化縣消防局鹿港分隊，「91 」的「9」代表救護車，「1」是分隊救護車數量順序編號，如有第二、三輛就是「2」、「3」等。

消防局表示，消防車輛的代號如下：1字頭 – 消防水箱車、2字頭 – 直線雲梯車、3字頭 – 曲折雲梯車、4字頭 – 警備車、5字頭 – 化學車、6字頭 – 水庫車、7字頭 – 救助器材車、9字頭 – 救護車。