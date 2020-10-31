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蔡其昌輸鄭文燦300份雞排 明天洲際球場兌現承諾發送

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
發雞排因疫情球賽「閉門開打」而取消，桃園市長鄭文燦為此還打視訊電話要求立法院副院長蔡其昌必須「加計利息」。圖／取自鄭文燦臉書
發雞排因疫情球賽「閉門開打」而取消，桃園市長鄭文燦為此還打視訊電話要求立法院副院長蔡其昌必須「加計利息」。圖／取自鄭文燦臉書

支持台中主場中信兄弟的立法院副院長蔡其昌與支持桃園主場Lamigo桃猿的桃園市長鄭文燦，去年以中華職棒總冠軍賽打賭200份雞排，最後桃猿隊奪冠，原訂今年開幕戰蔡其昌要去桃園發雞排，卻因疫情球賽以閉門比賽形式開打，只好延後發雞排。如今中華職棒總冠軍賽中信兄弟與統一獅再次爭霸，蔡其昌履行承諾還債，並加碼到300份雞排，明日下午到台中洲際棒球場免費發送，想吃雞排的球迷可提早排隊領取。

蔡其昌與鄭文燦去年隔空嗆聲對賭200份雞排，最後中信兄弟不敵Lamigo桃猿，蔡其昌的「雞排債」原訂於今年桃園開幕戰由鄭文燦見證發送，但因疫情球賽「閉門開打」而取消，鄭文燦為此還打視訊電話要求蔡其昌必須「加計利息」。

蔡其昌今日表示，雞排事小，面子事大，他終於報了一劍之仇，去年讓鄭文燦囂張一陣子，今年樂天桃猿隊無緣進入中職總冠軍賽，也沒辦法到桃園球場發雞排，因此決定明天在台中洲際棒球場發雞排，同時也要笑鄭文燦一下，因為今年只能選擇幫台中兄弟加油，也希望球迷為兄弟象加油，替棒球運動加油。

明日下午4點，蔡其昌準備200份雞排和加計利息的100份雞排，共300份雞排，在桃園市長鄭文燦陪同下，於台中洲際棒球場外發送「冠軍雞排」，與今年打進冠軍賽的兄弟象、統一獅球迷們分享。

立法院副院長蔡其昌履行承諾還雞排債，並加碼到300份雞排，明日下午到台中洲際棒球場免費發送。圖／蔡其昌服務處提供
立法院副院長蔡其昌履行承諾還雞排債，並加碼到300份雞排，明日下午到台中洲際棒球場免費發送。圖／蔡其昌服務處提供

雞排 蔡其昌 鄭文燦

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