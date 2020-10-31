程泰董事長楊德華捐興大「智慧機械技術研發中心」動土

中興大學傑出校友、程集泰集團董事長楊德華捐贈「智慧機械技術研發中心」，今天在中興大學舉辦開工動土典禮，這棟大樓基地面積約1800平方公尺，預計興建4層樓建築，在興大機械系實習工廠原址興建，未來將作為智慧機械技術研發基地，供研發、課程及學生實習等使用，培育中部地區智慧機械產業人才。

楊德華是興大機械系第二屆校友，他創立的程泰集團，是國內著名工具機與精密機械大廠。經營事業有成之餘，楊德華也長期關注母校興大發展，迄今已連續8年提供每年超過170萬元的贊助，舉辦全國性大專院校「精密工具機與智慧化技術專題實作競賽」，對國內工具機與精密機械的人才培育，更是不遺餘力。

楊德華考量興大機械系長期發展，特捐贈興建「智慧機械技術研發中心」大樓。他指出，教育是人類社會發展最核心的關鍵，學校培育優秀的人才為企業所用，企業回饋資源供學校培養人才，是社會進步的良性循環。

這次他也感謝眾人的協助才讓「智慧機械技術研發中心」的理想得以落實，也盼望藉此微薄之力，讓母校的學弟妹、莘莘學子的無限潛力有空間可揮灑，為國內培育更多優秀的智慧機械人才。

興大校長薛富盛表示，台中有超過75%的機械產業基地座落於此，包括工具機、精密機械以及精密製造等產業，產值已逾兆元。因此，智慧機械相關專業人才有大量需求，亦亟需與研發單位合作，共創高附加價值之精密機械。

薛富盛感謝程泰董事長楊德華對母校的大力支持，在他的拋磚引玉下，將會對中部的智慧機械產業的技術發展與人才培育發揮相當大的相乘效果，共產學雙贏。