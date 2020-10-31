偏鄉調皮孩子長大創業有成　連15年捐款回饋家鄉弱勢兒

彰化縣二林鎮子弟吳繁榮到新北市打拚，事業有成，感念姑姑終身未嫁撫養他，以姑姑的法號為名成立「金龍春紀念基金」，一連15年捐助彰化家扶中心二林地區經濟弱勢兒童，今天又回二林鎮頒發獎助學金，彰化家扶扶幼委員頒贈感謝狀，謝謝吳繁榮幫助偏鄉孩子安心就學。

吳繁榮說，早年家境不寬裕，祖父和姑姑用100%愛心照顧他，引導他走向正途，30多年前他到新北市創業，很幸運的事業發展得還不錯，想起偏鄉孩子生活在教育、經濟等各種資源匱乏的環境，相當辛苦，他決定略盡棉薄之力回饋鄉里。

吳繁榮每年回二林鎮兩次，出席家扶獎助學金頒發典禮，總是以自己的成長過程期勉家鄉小學弟、小學妹奮發向上。

今天獲得獎學童的學生「小慈」，父親多年前病逝，家庭主婦的母親一肩扛起家計，小慈雖然家境不好，但正向樂觀，深懂知足與感恩、勤學向上，在校各項學習表現優異，不僅語文競賽寫作常得獎，體育也很出色，是學校田徑隊員，今年榮獲「第九屆so good好小孩少年楷模」。小慈和妹妹一起上台，接受吳繁榮頒贈獎助學金，她的母親感到相當欣慰與開心。

因父親意外往生的「阿義」，由新住民母親撫養他和3名弟弟，幸有吳繁榮的支持與鼓勵，給阿義更多正能量向上，今年升上交通大學四年級，阿義為感念金龍春獎助學金的協助，今天回彰化家扶二林服務處向吳繁榮當面致謝，並約定將繼續攻讀研究所，未來有成就一定回報社會。

吳繁榮設立「金龍春紀念基金」，連續15年獎助家扶兒童累計達319萬元，今天再次獎勵彰化家扶扶助的30名二林地區國中、小學生。家扶扶助委員會主委廖慧珠、三副主委李世湧夫婦和主任王震光都出席。王震光說，吳繁榮總是充滿活力，有著樂觀的人生觀，許多孩子受他的鼓勵，自立後紛紛主動回饋家扶中心，讓愛的能量有著良善循環