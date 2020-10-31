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廟宇公廁使用量大臭味薰天 用戶接管解決多年臭味困擾
台中市政府水利局自去年起辦理「台中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程」，已陸續完成南區第三市場、忠孝夜市等周邊用戶污水接管工程，以鄰近忠孝夜市的妙天宮為例，日常所用的污、廢水皆排入後巷水溝，臭味薰天，經水利局施工團隊將污、廢水銜接進入污水下水道系統後，巷道間不再飄散瀰漫著惡臭味，解決多年臭味困擾。
水利局指出，妙天宮公廁平時供應參拜香客使用，使用需求量大，原有化糞池容量已不敷使用，再加上巷道內空氣不流通，排入水溝的污、廢水衍生問題，帶給香客及周遭居民諸多困擾。
透過接管工程將化糞池廢除，並將污、廢水導入下水道系統後，確實為周邊居民有效地解決生活環境陳年惡臭的困擾，未來工程持續採分期分區進行，預計明年10月完工，透過佈設污水分支管建構污水網絡，並配合用戶接管，有效改善市民居家生活環境，提升生活品質水準。
水利局表示，污水下水道工程是長期公共建設，住戶請多加支持及配合宣傳，為利市府團隊施工，單側巷道施作空間最小為75公分，雙側巷道至少150公分，也請配合預留巷道內的施工空間，市府分期分區持續推動污水接管，打造優良環境，創造宜居新空間。
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