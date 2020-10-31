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台中水湳智慧城自駕巴士 今天起免費試乘12天
台中市推動自駕巴士，已完成為期42天的四階段實車測試，今天起至11月11日開放民眾預約試乘，地點位於水湳智慧城中科路及大鵬路，分為短程A路線、長程B路線，2輛自駕車每天上午9時至下午5時間發車，民眾必須前一天線上預約，發班前10分鐘在逢大路上的逢甲大學站報到候車。
台中市交通局表示，市府與國內頂尖業界合作，組成台中MIT自駕巴士團隊，今年10月依規取得自駕車試車牌，經過不載客測試後，開放民眾在中科路及大鵬路預約試乘。
交通局提醒，要體驗的民眾必須在搭乘的前一天完成線上預約，班次發班前10分鐘在逢大路上的逢甲大學站報到候車，其它站點不開放上車，每班自駕巴士包含一般座位12席、無障礙座位1席，不開放選位。
試乘12天規畫兩輛自駕巴士，每日上午9時至下午5時間發車，行駛短程A路線及長程B路線，A路線路線總長約3.7公里共行駛4站，單趟行駛時間為28分鐘，每30分鐘一班，每日13班；B路線總長約5.8公里共行駛5站，單趟行駛時間為35分鐘，每60分鐘一班，每日共7班。
民眾及團體試乘預約網址： https://www.accupass.com/event/2009160918341414096210 ，若有問題請洽豐榮客運蔡小姐，電話（04）2358-8800分機706 。
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