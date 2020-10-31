梧棲浩天宮潛水媽明早起駕 首日徒步進香路線曝光

台中梧棲浩天宮是中部海線三大媽祖廟之一，往年潛水媽都是在農曆3月舉行進香活動，但今年因疫情一直無法獲得媽祖允筊，直到將起駕日訂於11月1日才獲媽祖同意，廟方將於11月1日徒步南下北港朝天宮進香，展開7天6夜遶境行程。

今年受新冠肺炎疫情衝擊，大甲鎮瀾宮及白沙屯拱天宮遶境進香都延期，梧棲浩天宮今年往北港朝天宮徒步進香也延期，將於11月1日至11月7日，展開為期7天6夜遶境行程。

浩天宮指出，明日早上5時15分請聖母出神房登鑾轎，7時嗚發起馬炮後起駕，第一天將途經沙鹿玉皇殿、龍井福德祠、大肚保安宮、大肚永和宮、彰化南瑤宮、駐駕大村慶安宮，信眾可透過GPS衛星定位系統，隨時關注媽祖鑾轎位置。