中彰投雲瀕臨血荒 食品業者捐自家商品籲捐血

中彰投雲4縣市的血庫存量已跌破7天的安全存量，僅剩5.2天，瀕臨血荒，食品業者今串聯捐出各自生產的商品做為捐血禮物，呼籲大家趁著今、明兩天假日到台中捐血中心捐血，救人利已。

台中捐血中心說，一般若存量低於5天就是血荒，而目前較缺的血是A型、O型和AB型，其中O型又因使用者最多而僅剩約3天的庫存，已算十分緊急。原因則是因為新冠疫情後，居家檢疫者多，使得原本有捐血習慣者因受檢疫而無法捐血，另則是有人以為打了流感疫苗就不能打針，事實上只要沒有感冒現象就可以捐血。

捐助活動的是中華民國食品流通商業同業公會全國聯合會，以及台灣食品發展協會，兩會成員10餘人上午都到捐血活動中心參加記者會，同時展示所捐出的物資；若捐500CC的捐血人可獲得約上千元的等值禮物。

國民黨主席江啟臣的妻子劉姿伶受邀為活動代言，她肯定食品業者們的用心，能在緊急關頭串聯在一起獻出愛心，也希望大家一起挽袖捐血，既可救人，還可以獲得總計400份的好禮。