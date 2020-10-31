南投縣綠色環保觀光 雲品等7家旅宿落實回收源頭減量

南投縣環保局為落實環保旅宿、永續觀光，舉辦「南投縣綠色產業資源回收評鑑」成績出爐，共有7家業者獲選，分別為獲特優的「杉林溪森林生態渡假園區」、「山慕民宿」、「雲品溫泉酒店」，及優等的「竣悅空中花園民宿」、「LOOK路殻」「清境農場國民賓館」、「兩腳詩集」。

環保局表示，這7家業者係通過今年度綠色產業資源回收評鑑，除了落實好垃圾分類、資源回收的工作外，更主動實行源頭減量的創新作為，包含不提供瓶裝水改以重複式容器供旅客自行填裝、不提供一次性盥洗用品、公共區域及客房內提供完善的分類設施等措施，業者更提供相關環保住宿優惠專案讓民眾能夠省荷包也能共同響應環保。

舉例來說，位在集集鎮的「兩腳詩集」生活旅店，在節能部分，有手動熱水循環，能預先啟動熱水循環，避免館內熱水因不停的循環流動而喪失熱能，僅在需要時才啟動，以達節能目的。也提供餐具讓住客帶到附近店家用餐，館內食材也幾乎都向在地小農採購，落實環保與降低碳排放，唯有對環境好，才有好的環境。