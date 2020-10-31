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嗚嗚嗚…CK124蒸汽火車開了 滿載遊客參加二水跑水節

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
蒸汽火車CK124今天引領的專車旅客，從彰化火車站出發抵達二水源泉站，參加2020二水國際跑水節活動，在出發前，吸引大批鐵道迷拍照。記者劉明岩／攝影
蒸汽火車CK124今天引領的專車旅客，從彰化火車站出發抵達二水源泉站，參加2020二水國際跑水節活動，在出發前，吸引大批鐵道迷拍照。記者劉明岩／攝影

「嗚嗚…」、「各位搭乘CK124蒸汽火車的旅客，趕快上車，火車準備出發了…」，彰化縣長王惠美今天擔任列車長，帶著由蒸汽火車CK124引領的專車旅客，從彰化火車站出發抵達二水源泉站，參加2020二水國際跑水節活動，旅客們都十分興奮。王惠美說，彰化有全台唯一的扇形車庫，又保存多輛蒸汽火車，將協調路局推廣蒸汽火車旅遊。

彰化扇形車庫是全台碩果僅存的扇形車庫，並展示有蒸汽火車頭做動態保存，去年吸引約3５多萬名遊客。彰化扇形原本有三輛國寶級蒸汽火車頭，其中的CK101回台鐵台北機廠維修，目前車庫內展示有CK124及DT668蒸汽火車頭，常配合各地活動做動態展示，其中的DT668有蒸汽火車之王之稱，最近才在花蓮行駛，造成轟動。

CK124今天就配合彰化在地的2020二水國際跑水節活動，上午共有兩班來回行駛彰化火車站到二水源泉站，車票早已秒殺。縣長王惠美今天上午戴著列車長帽子，進入彰化火車站，還問大家說「我這樣子像嗎？」這時噴著蒸汽的CK124約7時30分進站，月台早擠滿準上車的旅客，並吸引許多鐵道迷前來拍照。

王惠美先到蒸汽火車駕駛室，使勁拉了汽笛，「嗚嗚」聲響起，濃濃黑煙及蒸汽冒起，讓旅客們都十分興奮，王惠美隨後到車長室廣播：「各位旅客，歡迎來到彰化，搭乘2020二水國際跑水節專屬CK124蒸汽火車，本列車直達二水鄉源泉站，中途不停靠。」 還提醒旅客準備上車，然後，CK124再嗚嗚聲響起，噴著濃煙及蒸汽緩緩駛出彰化火車站，往二水站而去。

彰化縣雖然擁有扇形車庫及數量最多的蒸汽火車頭，但蒸汽火車頭實際配合彰化縣的活動不多，過去就有地方人士建議不定期或重要節日，從彰化往二水行駛蒸汽火車做行蒸汽火車旅遊，滿足鐵道迷需求，更能帶動彰化縣的觀光，因鐵路局配合有困難，最後不了了之。

今年二水跑水節，難得CK124蒸汽火車得以配合行駛彰化到二水站，縣長王惠美也格外高興，強調此次CK124蒸汽火車配合二跑水節活動，吸引這麼多來自全國的鐵道路來搭乘，也可以趁機行銷彰化的美與彰化的好，讓回憶滿載而歸；由於搭乘復古的蒸汽火車很受歡迎，彰化縣政府希望與鐵路局多多合作，推廣蒸汽火車旅遊。

彰化縣長王惠美今天擔任列車長，拉起汽笛， 帶著由蒸汽火車CK124引領的專車旅客，從彰化火車站出發抵達二水源泉站，參加2020二水國際跑水節活動。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美今天擔任列車長，拉起汽笛， 帶著由蒸汽火車CK124引領的專車旅客，從彰化火車站出發抵達二水源泉站，參加2020二水國際跑水節活動。記者劉明岩／攝影
蒸汽火車CK124今天引領的專車旅客，從彰化火車站出發抵達二水源泉站，參加2020二水國際跑水節活動。記者劉明岩／攝影
蒸汽火車CK124今天引領的專車旅客，從彰化火車站出發抵達二水源泉站，參加2020二水國際跑水節活動。記者劉明岩／攝影
蒸汽火車CK124今天引領的專車旅客，從彰化火車站出發抵達二水源泉站，參加2020二水國際跑水節活動。記者劉明岩／攝影
蒸汽火車CK124今天引領的專車旅客，從彰化火車站出發抵達二水源泉站，參加2020二水國際跑水節活動。記者劉明岩／攝影
蒸汽火車CK124今天引領的專車旅客，從彰化火車站出發抵達二水源泉站，參加2020二水國際跑水節活動。記者劉明岩／攝影
蒸汽火車CK124今天引領的專車旅客，從彰化火車站出發抵達二水源泉站，參加2020二水國際跑水節活動。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美今天擔任列車長， 帶著由蒸汽火車CK124引領的專車旅客，從彰化火車站出發抵達二水源泉站，參加2020二水國際跑水節活動。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美今天擔任列車長， 帶著由蒸汽火車CK124引領的專車旅客，從彰化火車站出發抵達二水源泉站，參加2020二水國際跑水節活動。記者劉明岩／攝影

王惠美

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