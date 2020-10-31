CK124蒸氣火車出動 二水國際跑水節客滿玩跑水

「唔…唔…」CK124蒸氣火車今天上午7時30分從台鐵彰化站出發，拉警鳴笛，也拉開2020二水國際跑水節的序幕，滿載一連期待駛往二水鄉，約1小時後抵達，縣長王惠美下車後會同二水鄉地方士紳前往林先生廟祭祀，感念先人開鑿八堡圳孕育彰化平原，隨後開啟一年一度的跑水祭。

CK124蒸氣火車魅力大，火車迷從日本、高雄等各地朋友前來，從彰化市搭到二水鄉源泉站。

王惠美擔任導覽員，廣播說，歡迎搭乘2020二水國際跑水節專屬CK124蒸氣火車，「本列車直達二水鄉源泉站」，彰化縣是台灣中部的美麗城市，南北縱長及東西寬度均為40公里，形似等腰三角形，全縣總面積為1074平方公里，產業發達、人文薈萃，有著「台灣穀倉、農業大縣」的美譽。

王惠美介紹鐵路經過的沿途各鄉鎮特色及特產，彰化有扇形車庫、八卦山，花壇磚窯、茉莉花，大村有雙心池塘、葡萄，員林有百果山、蜜餞，永靖有永靖故事牆、園藝樹苗，社頭有清水岩、芭樂，田中有窯燒貓村、優質好米，二水有螺溪石硯、白柚，源泉有林先生廟、胭脂茄、白玉苦瓜。

王惠美如數家珍，歡迎旅客另外安排時間遊玩，今天參加二水跑水節，希望大家帶著滿滿的回憶滿載而歸，明年還想再來。