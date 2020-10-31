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台中旅館一樓層一主題 旅客入住體驗「偽出國」樂趣
因疫情無法出國，台中逢甲葉綠宿旅館將6個住宿樓層大改造，打造6個旅遊國家，每個樓層主題不同，分別為日本、韓國、英國、義大利、巴西、肯亞等6個國家，讓不能出國的旅客入住，也能體驗「偽出國」樂趣。
台中逢甲葉綠宿旅館將館內改造，每個樓層打造一個國家主題，旅客入住時，櫃台接待人員化身機長與地勤人員，幫旅客check in班機，並給予登機證房卡，還會贈送當地旅遊明信片與書籤。
業者表示，每位旅客也會通過安檢門，有可能會被人工金屬探測器掃描，臨場感十足，進入登機門電梯，會聽到機場各國語言廣播，提醒旅客至各樓層登機門。館內6個樓層規劃不同國家主題，分別為日本、韓國、英國、義大利、巴西、肯亞等6個國家，帶領旅客環遊世界五大洲。
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