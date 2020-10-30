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影／王宏恩率布農族學生快閃演出為原音天籟音樂節暖場

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
金曲歌王王宏恩今天率10多名南投縣立民和國中學生在高鐵台中站快閃表演，為參山處主辦的「原音天籟音樂節」原聲童唱活動暖場。圖／參山處提供
金曲歌王王宏恩今天率10多名南投縣立民和國中學生在高鐵台中站快閃表演，為參山處主辦的「原音天籟音樂節」原聲童唱活動暖場。圖／參山處提供

金曲歌王、布農族藝人王宏恩今天率10多名身著布農族傳統服飾的南投縣立民和國中學生在高鐵台中站快閃表演，為交通部觀光局參山國家風景區管理處主辦的第三屆「原音天籟音樂節」原聲童唱活動暖場，吸引場路過的遊客駐足欣賞，並以手機拍照、打卡。

參山處說，原音天籟音樂節將於12月12至13日在台中市民廣場盛大登場，今年以「天籟野餐」、「搖滾月光」兩種型態的音樂節表演，不但邀請曾於世界舞台發光發熱的原鄉學校合唱團體演出，並特別規畫第二舞台區邀請在地部落團體及搖滾樂團接力演出，更少不了南島舞集、傳源文化藝術團具有力與美的國際級演出，王宏恩與戴曉君等2位原民金曲歌王及歌后演出與壓軸。

今年受邀的原鄉學校合唱團體，包含台東縣大溪國小、高雄市建山國小、巴楠花部落中小學、南投縣民和國中、新鄉國小、地利國小、屏東縣青葉國小、新竹縣桃山國小及台中市和平國中等優秀團體參與演出。

參山處表示，今年現場更推出天籟野餐套組、部落成年禮及高山茶席等體驗活動，還有原汁原味的部落市集，這麼精采且緊湊的活動，詳情請鎖定參山國家風景區臉書粉絲專頁或官網查詢。

金曲歌王王宏恩今天率10多名南投縣立民和國中學生在高鐵台中站快閃表演，為參山處主辦的「原音天籟音樂節」原聲童唱活動暖場。圖／參山處提供
金曲歌王王宏恩今天率10多名南投縣立民和國中學生在高鐵台中站快閃表演，為參山處主辦的「原音天籟音樂節」原聲童唱活動暖場。圖／參山處提供
金曲歌王王宏恩今天率10多名南投縣立民和國中學生在高鐵台中站快閃表演，為參山處主辦的「原音天籟音樂節」原聲童唱活動暖場。圖／參山處提供
金曲歌王王宏恩今天率10多名南投縣立民和國中學生在高鐵台中站快閃表演，為參山處主辦的「原音天籟音樂節」原聲童唱活動暖場。圖／參山處提供
金曲歌王王宏恩今天率10多名南投縣立民和國中學生在高鐵台中站快閃表演，為參山處主辦的「原音天籟音樂節」原聲童唱活動暖場。圖／參山處提供
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金曲歌王王宏恩今天率10多名南投縣立民和國中學生在高鐵台中站快閃表演，為參山處主辦的「原音天籟音樂節」原聲童唱活動暖場。圖／參山處提供
金曲歌王王宏恩今天率10多名南投縣立民和國中學生在高鐵台中站快閃表演，為參山處主辦的「原音天籟音樂節」原聲童唱活動暖場。圖／參山處提供

國家風景區 野餐 布農族

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