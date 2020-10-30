台中美樂地遍地開花 盧秀燕：目標4年200座共融公園

「台中美樂地計畫」共融公園及陽光公廁改善龍井區、大肚區、烏日區、太平區、大里區、霧峰區聯合開工祈福典禮今天在龍井區「拍瀑拉公園」登場，台中市長盧秀燕致詞時說，「台中美樂地計畫」以每年改善至少50座公園為目標，預計四年目標200座公園。今天的聯合開工祈福典禮，將一次改善龍井、大肚、烏日、太平、大里、霧峰改善11座共融公園、4處陽光公廁，讓大、小朋友享受最棒的公園、綠地環境。

「台中的公園好好玩！」盧秀燕說，台中市政府持續推動台中美樂地計畫，以新建或改建公園，規畫共融遊具，廁所也要好好建設、打造成為全齡、身障者都能使用的「共融公園」，除了讓提升公園整體狀態，市府也推動「陽光公廁」，將高齡者、家長、女性、小朋友等多數使用者需求納入設計考量，讓廁所通風、氣味不再難聞、設置背包掛環、求救鈴等設施，並以無障礙使用為原則，力求轉換治安死角的刻板印象。

建設局長陳大田說，本次開工典禮所在的龍井區「拍瀑拉公園」是共融公園及陽光公廁推動的重點區域，改善既有兒童遊戲場安全係數，並汰換為符合CNS規定的安全遊具。公園內導入拍瀑拉族走鏢的生活特色於設施鋪面，讓平埔族文化也能彰顯於遊戲空間上。利用既有老舊的公廁從裡到外進行翻新，內部空間依據內政部營建署最新的法令規定進行調整，符合讓高齡者與身障人士使用的需求。