台灣民俗村何去何從？ 彰化縣府證實業者申請變更為工業區

占地52公頃的台灣民俗村，曾是台灣10大旅遊景點第1名，卻因經營不善被拍賣，包括園區慶豐門等重要設施今年元月還偷偷被拆除，它的何去何從，即引來關切。縣議員李成濟今天縣政總質詢時，揭露已有民間公司申請將此一遊憩用地變更成產業園區。縣府經濟暨綠能發展處長劉玉平證實確有其事，表示目前進入興辦事業初審階段。

李成濟質詢時，先播放台灣民俗村今年年初被拆除的影片，包括園區慶豐門、劇場與遊樂等區塊，斷垣殘壁景象，令人不忍卒睹，他還拿出寫著「大規模傳統建群被摧毀了、城牆拆了、城樓倒了，彰化人心碎了舊時回憶沒了」的海報，來凸顯議題的張力。

李成濟說，台灣民俗村開發人是已故的鹿港商人施金山一手打造，30多年前，把這塊山坡地打造成傳統文化和建築的重鎮，園區地標仿古慶豐門建築就是彰化西城門的縮影，彰化縣在遊客眼裡沒有特別驚喜的風景名勝區，外界期待園區可重新活化，再現觀光人潮川流不息的風華，縣府應以輔導立場，讓園區活化而非消失變成工業區，而花壇是農業鄉鎮，不缺工業區。

依李成濟提供的資料 ，台灣民俗村園區占地52公頃，地主申請開發面積未超過30公頃，給外界聯想，就是刻意規避超過30公頃開發案要由中央審查的規定，社會觀感不佳，同時，將遊憇用地變更為工業區是否合法，縣府有必要說清楚。

經綠處長劉玉平答覆說，土地是私人所有，要開發成何種用途，只要符合法規即可，地主要蓋醫院或開發成產業園區都行，這塊土地為非都市計畫區內土地，地主只要依照區域計畫法相關法規申請，依序須通過事業興辦計畫、山保地水土保持審議、環評和開發許可共4個關卡。

劉玉平證實，約2、3個月前，縣府已收到1家民間公司申請產業園區開發案興辦事業計畫書，內容主要以低汙染產業如機械、精密機械，興辦事業內容目前尚未進入實質審議，只在初審，後續即使過了還有3個關卡要走，而私人土地自辦產業園，未來即使變更完成也須繳納變更回饋金，之前拆除留下建築廢土，後續要在開發許可階段處理完成。