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中市環保局編161.8萬去丹麥考察焚化爐 議員批天價

聯合報 / 記者張明慧／連線即時報導
中市環保局編161.8萬去丹麥考察焚化爐 ，議員周永鴻質疑是否假考察、真旅遊。圖／周永鴻提供
中市環保局編161.8萬去丹麥考察焚化爐 ，議員周永鴻質疑是否假考察、真旅遊。圖／周永鴻提供

台中市庫喊窮，但台中市議員周永鴻發現，明年環保局附屬的台中市環境保護基金竟編了一筆高達161.8萬元的考察經費，要去丹麥，他質疑「什麼樣的考察要上百萬？去了多少人、幾天？」擔心有假考察、真遊樂。中市環保局代局長陳宏益說，預計考察丹麥的哥本哈根，當地具永續發展設計理念的新焚化廠。

台中市環保局表示，文山焚化廠使用歐洲丹麥技術，預計明年10月起進行汰舊換新工程，希望考察借鏡國際經驗，做為未來焚化廠整體改善規畫、廠內設施維護的參考。

環保局強調，文山廠汰舊換新工程預期將114年完成，除處理量能可大幅提高並恢復至原設計量，也能大幅提高再生能源發電量，及回收更多可再利用物，達到資源循環、綠能永續的願景。

但周永鴻指出，一般市府局處國外旅費會編在本預算中，環境局為規避議會審查，編列在附屬基金底下，疑想暗渡陳倉實在離譜；且這筆高得離奇的旅費，說明只有「考察觀摩先進國家執行環境教育工作計畫（地點:丹麥）」寥寥20字，有哪些單位參與考察？多少人員參加？考察幾天都沒有說明？讓人質疑。

考察 台中市 丹麥

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