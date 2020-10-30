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鹿港和興派出所招商 打造彰化版「審計新村」

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
建於日治時期的彰化縣鹿港鎮和興派出所宿舍修繕再利用工程，修復後將成為彰化縣集合式青年創意基地。圖／彰化縣政府提供
建於日治時期的彰化縣鹿港鎮和興派出所宿舍修繕再利用工程，修復後將成為彰化縣集合式青年創意基地。圖／彰化縣政府提供

建於日治時期的彰化縣鹿港鎮和興派出所宿舍修繕再利用工程目前趕工中，預計年底完工，彰化縣府將和興派出所宿舍群規畫為青年創意基地，將會是縣內第一個集合式青創聚落，以公益換租模式徵選9家進駐者，希望打造彰化版的「審計新村」。

彰化老房多，文化局推動「老屋再利用」，鎖定鹿港老屋規畫為青年創意基地，文化局藝文推廣科長林志憲說，承租者須以「公益換租」，免付租金，但須公益經營，不得營利，以文化、創意、創新產品或服務活化老屋，評選委員大都重視是否能提出長久經營的獲利模式，文化局也會提供輔導機制，以助穩定經營。

彰化縣鹿港鎮和興派出所後方警察宿舍，過去因年久失修，有倒塌疑慮，一度被拆除，地方人士發起搶救保留下來，建物今年初展開整修目前已到尾聲，宿舍「108-2號」、「108-3號」、「108-4號1F」、「108-4號2F」、「108-5號1F」、「108-5號2F」、「108-6號」、「108-7號」、「108-9號」9場域都將以公益換租模式經營，降低進駐者營運成本，18歲至45歲青年皆可提出申請。

彰化縣長王惠美說，和興派出所修復後成為青年創意基地，可結合周邊文化資產景觀，鹿港天后宮、鹿港龍山寺、鹿港丁家古厝、鹿港民俗文物館等空間，打造為鹿港鎮的文化及青創觀光地標，形成文化歷史廊道。

林志憲表示，和興派出所青創基地畫分出9區域，也規畫公共空間，民眾走上平台進入綜合遊戲區，可看到周邊甕牆古樸之美，與鹿港周景點連結密切，預計投件將更踴躍。

文化局今年8月已針對鹿港長源醫院、摸乳巷黃宅、金盛巷施宅3處進行第一波招租，最後共有9件投件，包括個人、公司等，目前評選結果已公布，其中有陶器創作者將進駐。

建於日治時期的彰化縣鹿港鎮和興派出所宿舍修繕再利用工程，預定年底完工。圖／彰化縣政府提供
建於日治時期的彰化縣鹿港鎮和興派出所宿舍修繕再利用工程，預定年底完工。圖／彰化縣政府提供
建於日治時期的彰化縣鹿港鎮和興派出所宿舍修繕再利用工程，修復後將變身為彰化縣集合式青年創意基地。圖／彰化縣政府提供
建於日治時期的彰化縣鹿港鎮和興派出所宿舍修繕再利用工程，修復後將變身為彰化縣集合式青年創意基地。圖／彰化縣政府提供
彰化縣鹿港和興派出所周邊甕牆，有著古樸之美。報系資料照
彰化縣鹿港和興派出所周邊甕牆，有著古樸之美。報系資料照

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