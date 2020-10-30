新設養豬場將辦公聽會 彰化縣漢寶養殖專區強烈反對

「文蛤之鄉」彰化縣芳苑鄉漢寶村有兩家畜牧場申請養豬，其中北漢寶新設養豬場預定11月1日下午舉辦說明會，地方居民和養殖戶展開串連，製作海報和旗幟，表達漢寶村發展觀光產業，堅決反對設置養豬場。

中華民國養殖漁業發展協會理事長許煌周說，漢寶將發展觀光業，取法日本健康飲食習慣，提倡以魚代肉，不接受新設養豬場。

許煌周表示，他曾是養豬戶，深知養豬場對空氣、河川水質的影響，因此願意和申請在漢寶村新設養豬場的業者公開辯論，如何做到毛豬任何氣味不飄散、完全處理豬糞尿不產生任何汙染，對方若能做到讓周邊居民都聞不到異味，處理後的豬糞尿都沒殘留汙染，再來進一步談設置養豬場。

另有村民表明，就算縣政府發給畜牧場容許證、鄉公所發給建照，只要漢寶村民不答應，新養豬場就沒設立的可能性，村民已經製作旗幟將插在會場周邊，也會帶進場表達反對立場，「不惜流會」也不讓業者完成開會程序。

縣政府資料顯示，漢寶村有兩家申請新設養豬場，飼養規模各為1500頭、5000頭，業者規畫在豬舍屋頂裝置太陽能發電系統，呼應政府鼓勵利用農舍推廣綠能發電。警方已密切掌握地方行動，希望理性協調。