台灣民俗村被拆議員質疑後續開發 彰縣府：審議中

彰化花壇鄉台灣民俗村被拆除，地主有意在原址申請成立產業園區。彰化縣議員李成濟今天質詢時指出，業者要將遊憩用地改成產業園區是否合法；縣府說，還在審議業者文件。

彰化縣議會第19屆第四次定期會今天的議程安排縣政質詢，民主進步黨籍彰化縣議員李成濟在質詢時指出，彰化花壇鄉台灣民俗村被拆除後，有業者向彰化縣政府建設處申請要在原址成立產業園區，且業者開發面積在30公頃以下，規避超過30公頃需由中央審議的規定。

李成濟詢問彰化縣政府經濟暨綠能發展處長劉玉平，台灣民俗村原本是全台知名的觀光景點，被拆除後，申請要成立產業園區是否合法？以及園區內被列為歷史建築的北斗奠安宮等3棟建築物會不會因此損壞。

劉玉平指出，由於土地屬於非都市用地，因此需依都市計畫法的規定辦理，業者如果是要申請成立產業園區，當然是由主管業務的經綠處進行審查，而業者要成立產業園區，需提出興辦事業計畫，他們已接到業者提出的興辦事業計畫書，正在進行初步的審查。

劉玉平說，從業者提出的興辦事業計畫書來看，產業園區從事的產業別以低污染的產業為主，業者如果要做產業園區，依法也要進行環評等程序。

至於被列為歷史建築的3棟建築物，彰化縣文化局長張雀芬接受中央社記者採訪時指出，台灣民俗村被拆除時，文化局已要求業者不可以破壞歷史建築，包括北斗奠安宮、嘉義廖氏診所以及麻豆李家古厝等3間建築物也都依法保存，文化局只能確保建築物依現況保存。

台灣民俗村在民國82年開放營業，曾經是台灣著名的觀光遊樂區，但因經營不善欠下新台幣30億元債務，債權由妙天禪師女兒開設的公司承接，今年1月中旬，業者找來大型機具拆除園區內建築物，除了3棟歷史建築外，其餘都被夷為平地，而後土地轉賣給一間產創公司，公司則申請成立產業園區。