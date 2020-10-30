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愛馬成痴 獸醫師培養兒子成國手騎士

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣員林市將舉辦「走出健康 引以為農」產業文化活動，員林市長游振雄（左）還與林宗傑（左）父子騎馬一起為活動宣傳。 記者林宛諭／攝影
彰化縣員林市將舉辦「走出健康 引以為農」產業文化活動，員林市長游振雄（左）還與林宗傑（左）父子騎馬一起為活動宣傳。 記者林宛諭／攝影

彰化縣獸醫師林宗傑年輕時就愛上騎馬，但騎馬是「高貴的消費」，他的夢想是能有一個養馬場，三個兒子也都從小跟他去騎馬，現在兒子已是馬術國手，在員林山上養馬的林宗傑還有一個夢想就是有朝一日能在員林辦一場國際馬術賽，帶動地方觀光。

彰化縣員林市百果山上的三春聯合牧場負責人林宗傑除了在芳苑鄉經營養豬場，騎馬和養馬則是他的最愛，以前都帶著兒子到后里馬場騎馬，但要長期練馬術可說是高消費，愛騎馬成痴的林宗傑後來乾脆養起馬，父子就能騎馬騎個夠。

三個兒子都是從小就學騎馬，為了讓馬術精益求精，甚至到德國與荷蘭等許多國家參賽，現在兩個兒子也成為全中運冠軍選手，成為代表國家到國外參賽的國手。

林宗傑的兒子冠軍選手林哲浩說，騎馬一定要有大心臟，要放鬆心情，如果騎師緊張，身體會緊繃，馬兒是感受得到，馬的嗅覺很好，甚至可以聞到你散發的緊張味道，跟馬接觸主要是肢體接觸，若騎士肢體太緊張，對馬是一種負擔，馬兒會不想讓你騎，騎士自己要先放鬆，讓馬兒知道「我們是好夥伴」，騎士要帶領馬兒在輕鬆狀態下就能好好行進。

林哲浩說，養馬平常要用柔性溝通，就像小孩一樣，也不喜歡被人兇，用罵的馬兒不見得會聽你的話，要長期培養感情與默契。

彰化縣員林市將舉辦「走出健康 引以為農」產業文化活動，員林市長游振雄等人今天還與冠軍馬術師林哲浩等人騎馬為活動宣傳。記者林宛諭／攝影
彰化縣員林市將舉辦「走出健康 引以為農」產業文化活動，員林市長游振雄等人今天還與冠軍馬術師林哲浩等人騎馬為活動宣傳。記者林宛諭／攝影
彰化縣獸醫師林宗傑(左二)年輕時就愛上騎馬，但騎馬是「高貴的消費」，他的夢想是能有一個養馬場，三個兒子也都從小跟他去騎馬，現在兒子已是馬術國手。記者林宛諭／攝影
彰化縣獸醫師林宗傑(左二)年輕時就愛上騎馬，但騎馬是「高貴的消費」，他的夢想是能有一個養馬場，三個兒子也都從小跟他去騎馬，現在兒子已是馬術國手。記者林宛諭／攝影

獸醫師 夢想

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