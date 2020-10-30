來趟中興新村小旅行 探尋中彰投雲苗優質農產

中台灣農業行銷展售會今天起在中興新村中興會堂前登場，集結南投縣、台中市、彰化縣、雲林縣、苗栗縣優質農產，現場布置呈現縣市風情，讓遊客品嚐美味同時彷彿來場小旅行。

來中興新村，一次選購南投縣、台中市、彰化縣、雲林縣、苗栗縣優質農產品！中台灣農業行銷展售會今天到11月1日在中興會堂前廣場登場，5縣市展館規劃主題展區，還有呈現科技導入協助農業升級與人力等智慧農業發展成果，現場消費滿額更能參加抽獎。

南投縣長林明溱表示，農業推廣除產能、完善農村生活、文化傳承，運用創新智慧科技更是推廣新農業重要力量，因此設置農業科技展示區，派人實際操作讓遊客了解農業科技化在人力、產量、環境保護的成效，展區也集結南投最知名的茶、酒、花、竹、梅等農特產。

苗栗館以讓人放鬆的薰衣草香，營造苗栗山城之美及人文風情，帶領民眾認識苗栗休閒產業與優質農產，包含秋天最鮮美的甜柿，還有草莓相關製品、頭份東方美人茶、通霄蜂蜜、銅鑼杭菊、三灣酸柑茶、三義苦茶油、公館紅棗、芋頭，眾多優質農產供品嚐選購。

農業處表示，台中市專區有高科技儀器挑選的高接梨，糖度11度以上，果形、色澤、含水度達高標準，還有梨山茶、國產蜂蜜、咖啡、有機蔬菜；雲林展區有古坑咖啡、西螺醬油和米、大埤酸菜、林內木瓜、莿桐鄉黑蒜頭、北港花生與麻油等，傳遞雲林最在地味道。

「彰化優鮮館」以古色古香老街風貌和著名八卦山大佛為布置，讓遊客彷彿走進古樸小鎮，除可選購彰化優質農產品，館內也設置多個「好拍點」讓民眾隨走隨拍，探尋美味同時就像走訪彰化。