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智能販賣機熱潮來臨 業者：台灣支付太多元須整合

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
建國科大校園內有4台行動科技販售機。記者林敬家／攝影
建國科大校園內有4台行動科技販售機。記者林敬家／攝影

台灣人力成本越來越高，各種無人化管理與科技導入日常生活中，彰化建國科大學今天與自動販賣機專業製造廠金雨企業公司揭牌成立技術合作專區，產業將提供專業培訓人才，包括機台拆組裝、維修、販賣物運補模式、API程式端等，有助學生未來有能力承接相關的運補工作。

金雨企業公司多年來投入於研發、製造飲料販賣機、食品百貨販賣機、升降式販賣機及各式OEM和ODM代工專案，也積極發展自家品牌，去年就與建國科大簽署「行動科技販售機」合約書，並將4台智能販賣機置放於電子館一樓。

建國科大自動工程暨機電光系研究所副教授王俊傑說，智能販賣機可以行動支付消費，還有人臉辨識系統分辨消費者性別與年齡層，這些大數據都有助未來市場分析與行銷方向，學校可目前設備系統不足之處加以提升改進，更能針對販賣機各品項的銷售狀況與購物喜好做分析。

金雨企業公司今天提供2台空機與多項零組件，讓師生有更多實務經驗。金雨企業公司董事長卓政懋說，自動販賣機需求近年有增無減，不僅銷售食品，也運用在工業發料，員工透過磁卡感應後領取物料，可更有效控管。

卓政懋表示，台灣約5年多前開始有行動支付販賣機，中國雖近年才開始，但微信支付普遍，讓智慧化的自動販賣機快速普及，運用廣泛，台灣受限於法規，加上票證支付、手機行動支付及各式互動太多元，一台智慧化販賣機必須提供QR Code掃描、投幣、紙鈔等收費裝置，設置成本相對高，目前支付系統整合仍是問題，若有政策推動將有幫助。

彰化金雨企業股份有限公司提供2台空機與多項零組件，讓師生有更多實務經驗。記者林敬家／攝影
彰化金雨企業股份有限公司提供2台空機與多項零組件，讓師生有更多實務經驗。記者林敬家／攝影
彰化金雨企業股份有限公司與建國科技大學技術合作專區今天舉辦揭牌儀式。記者林敬家／攝影
彰化金雨企業股份有限公司與建國科技大學技術合作專區今天舉辦揭牌儀式。記者林敬家／攝影
建國科大校園內有4台行動科技販售機，可有大數據資料做進一步分析。記者林敬家／攝影
建國科大校園內有4台行動科技販售機，可有大數據資料做進一步分析。記者林敬家／攝影

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