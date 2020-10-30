智能販賣機熱潮來臨 業者：台灣支付太多元須整合

台灣人力成本越來越高，各種無人化管理與科技導入日常生活中，彰化建國科大學今天與自動販賣機專業製造廠金雨企業公司揭牌成立技術合作專區，產業將提供專業培訓人才，包括機台拆組裝、維修、販賣物運補模式、API程式端等，有助學生未來有能力承接相關的運補工作。

金雨企業公司多年來投入於研發、製造飲料販賣機、食品百貨販賣機、升降式販賣機及各式OEM和ODM代工專案，也積極發展自家品牌，去年就與建國科大簽署「行動科技販售機」合約書，並將4台智能販賣機置放於電子館一樓。

建國科大自動工程暨機電光系研究所副教授王俊傑說，智能販賣機可以行動支付消費，還有人臉辨識系統分辨消費者性別與年齡層，這些大數據都有助未來市場分析與行銷方向，學校可目前設備系統不足之處加以提升改進，更能針對販賣機各品項的銷售狀況與購物喜好做分析。

金雨企業公司今天提供2台空機與多項零組件，讓師生有更多實務經驗。金雨企業公司董事長卓政懋說，自動販賣機需求近年有增無減，不僅銷售食品，也運用在工業發料，員工透過磁卡感應後領取物料，可更有效控管。