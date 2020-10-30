下周一起南投縣內3處同步施工 台14線及新中橫都開工

台14線是目前南投縣最夯的觀光道路，不論日夜都有大量車輛開上合歡山越嶺公路，公路總局埔里工務段表示，下周一起不僅埔霧公路人止關路段進行邊坡防落石網工程，台14線中潭公路北山坑路段，也將進行邊坡地錨補強工程，保障穩定邊坡功能，籲請用路人車遵照現場施工標誌及配合現場交通管制人員指揮通行。

埔里工務段段長黃陳全指出，為保障道路邊坡穩定，台14線埔霧公路將於11月2日起至12月4日期間進行最後階段防落石網架設作業，共計33個工作天，每日上午8時起至下午5時止採單線雙向通車（假日不管制），每逢整點及半點放行10分鐘的交通管制措施，現場另依實際狀況辦理機動調整，屆時請用路人車遵照現場施工標誌及配合現場交通管制人員指揮通行。

此外，台14線中潭公路北山坑路段，同樣為維持現況擋土牆地錨功能，續保穩定邊坡功能，辦理邊坡地錨補強工程，同樣於11月2日起至11月13日共計12個工作天，進行擋土牆舊有混凝土錨頭打除作業，將採封閉西向2車道，調撥東行線2車道維持雙向通車的交通管制措施。

信義工務段指出，配合新中橫公路台21線同富村至神木村路段路面山側進行坡面保護工程，11月2日起至11月30日止，每日上午8時至12時，下午13時至17時止，視實際須要採30分放行10分鐘實施機動交通管制，請用路人遵從兩端交管人員指揮通行。