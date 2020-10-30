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中台灣農業行銷展售會登場 產地直銷助農民度過困境

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
中台灣農業行銷展售會由南投美人腿公主為5縣市農產代言。記者江良誠／攝影
中台灣農業行銷展售會由南投美人腿公主為5縣市農產代言。記者江良誠／攝影

中台灣農業行銷展售會今天在中興新村登場，除了中彰投苗外，雲林縣也首度加入。南投縣長林明溱說，今年因為疫情關係，農產銷售受到影響，藉由聯合行銷展現中部優質農產成果，翻轉中台灣農業新商機，協助農民度過困境。

南投世界茶葉博覽會剛落幕，創下72萬人次參觀、1億2000萬元商機；中台灣農業行銷展售會今天接力上場，以「品味南投」、「尋味臺中」、「彰化優鮮」、「幸福苗栗」、「雲林良品」為主題，除了新鮮當季農產品與美食延續茶博買氣，場館布置也以八卦山大佛、龍騰斷橋等知名景點，吸引遊客合照打卡。

林明溱表示，往年中台灣農業博覽會，產地直銷是最重要的精神，今年受疫情與中央補助縮減，轉型為行銷展售會，除了產地直銷精神不變，今天起到11月1日3天展期，希望能創下銷售佳績，以行動幫助農民度過困境。南投以「品味南投」集結茶、酒、花、竹、梅等優質農特產，更設置農業科技展示區，讓民眾瞭解農業科技化和農業升級用心。

苗栗縣副縣長鄧桂菊也推銷山城之美及人文風情，包括正當時令的甜柿，東方美人茶、通霄蜂蜜、銅鑼杭菊、三灣酸柑茶、三義苦茶油、公館紅棗、芋頭等眾多項優質農特產品讓大家嚐甜選購外，還有DIY教學活動。

高接梨是台中重要農產，台中市引進自動光感應水果品質選別機高科技儀器的高接梨，糖度11度以上，果形、色澤、含水度達高度標準，另有四角林咖啡、青農有機蔬菜等特色產品。

雲林縣以「良品」為特色，純樸農村風光創造得天獨厚農產物品，古坑咖啡、西螺醬油和米、大埤酸菜、林內木瓜、莿桐黑蒜頭、北港花生與麻油等，每項農產品都突顯出雲林在農業豐碩成果。

彰化縣副縣長洪榮章說，ˋ彰化優鮮除了選購優質農產品外，也以八卦山大佛和鹿港小鎮景觀，讓大家可以隨走隨拍，明年中台灣農產行銷輪到彰化舉辦，希望今年行銷會順利成功，明年大家走訪彰化探尋美味。

南投縣長林明溱等5縣市首長品嘗苗栗仙草茶，鼓勵遊客選購優質農產。記者江良誠／攝影
南投縣長林明溱等5縣市首長品嘗苗栗仙草茶，鼓勵遊客選購優質農產。記者江良誠／攝影
中台灣農業行銷展售會今天在中興新村登場，集結5縣市優質農產讓遊客新鮮選購，希望幫助農民打開行銷商機。記者江良誠／攝影
中台灣農業行銷展售會今天在中興新村登場，集結5縣市優質農產讓遊客新鮮選購，希望幫助農民打開行銷商機。記者江良誠／攝影
中台灣農業行銷展售會以各縣市知名景點布置，Q版八卦山大佛吸引許多遊客拍照打卡。記者江良誠／攝影
中台灣農業行銷展售會以各縣市知名景點布置，Q版八卦山大佛吸引許多遊客拍照打卡。記者江良誠／攝影

疫情 農民

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