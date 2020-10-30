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環署撤銷中火罰單確定 盧秀燕：中央做錯了別再包庇

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天對於中央撤銷「台中市政府對中火撤照、開罰」一事說，台中市政府大刀闊斧整治空氣，製造空汙，該罰要罰，甚至不排除撤照、關廠，所以才會有這樣藍天。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天對於中央撤銷「台中市政府對中火撤照、開罰」一事說，台中市政府大刀闊斧整治空氣，製造空汙，該罰要罰，甚至不排除撤照、關廠，所以才會有這樣藍天。記者趙容萱／攝影

中部秋冬空汙嚴重，台中市政府去年底3度裁罰台電台中火力發電廠共1800萬元，遭環保署撤銷這3件處分，台中市環保局聲請停止執行，最高行政法院昨天駁回確定。台中市長盧秀燕今天說，對於中央撤銷「台中市政府對中火撤照、開罰」，感到「非常遺憾」，她要拜託中央「不要再包庇台中市境內製造汙染的廠商」，「莫挺歹徒」，中央做錯了，應該要挺市民、應該要支持台中市政府對於這些重大汙染源，該罰就要罰、該關就要關。

台中市長盧秀燕今天上午在台中市龍井，參與「台中美樂地計畫」共融公園及陽光公廁改善龍井區、大肚區、烏日區、太平區、大里區、霧峰區聯合開工祈福典禮，會後受訪時說，對於中央撤銷「台中市政府對中火撤照、開罰」，對中央這樣的態度覺得「非常遺憾」。

盧秀燕指著天空說，大家抬頭看看藍天，現在是台中的空汙季，照理說應該天氣不好，但大家可以看到，最近空氣品質都是良好。為什麼空氣品質良好？因為過去一年十個月以來，台中市政府大刀闊斧整治空氣，如果製造空汙，該罰要罰，甚至不排除撤照、關廠，所以才會有這樣藍天。

盧秀燕指出，台中市府整治空汙，對中火撤照、開罰，中央卻撤銷掉，中央對於台中市境內汙染源不准我們罰、不准我們撤照、關廠，她很擔心好不容易整治的成效會化為烏有，她要拜託中央「不要再包庇台中市境內製造汙染的廠商」，該罰就罰，該關就關。台語說「莫挺歹人」，不能站歹人那邊，要站在市民這邊，顧市民健康 、維護市民權益才對。

台中市府去年12月3日以中火燃煤使用量超過1140萬公噸許可量上限為由，開出第1張300萬元罰單，限期12月13日前改善；市府稽查認為中火燃煤仍超標，12月14日開出第2張600萬元罰單，限期12月23日前改善。去年12月23日複查，該廠鍋爐發電程序仍持續使用生媒，第三度開罰900萬元，廢止操作許可證及生煤使用許可證，並處台電環保權責人員環境講習8小時。

台中市長盧秀燕今天對於中央撤銷「台中市政府對中火撤照、開罰」一事說，台中市政府大刀闊斧整治空氣，製造空汙，該罰要罰，甚至不排除撤照、關廠，所以才會有這樣藍天。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天對於中央撤銷「台中市政府對中火撤照、開罰」一事說，台中市政府大刀闊斧整治空氣，製造空汙，該罰要罰，甚至不排除撤照、關廠，所以才會有這樣藍天。記者趙容萱／攝影

台中市 中火 盧秀燕

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