八旬夫妻合做南瓜餅乾 長者萬聖節變裝送餅不搗蛋

萬聖節又稱為西洋鬼節，被賦予歡樂氣氛，弘道老人福利基金會彰化溪湖憶智樂活之家照護的長者，今天做餅乾分送鄰近超商和常往來的金融機構；本來忌諱鬼怪的長者變裝後造型「老古椎」，快樂送南瓜餅乾不搗蛋，體驗西洋節日趣味的一面。

溪湖憶智樂活之家開辦延緩失智課程，平日安排手工藝、製作餅乾等手做課程，今天弘道工作人員和志工教失智長者再次做手工餅乾，呼應節日主題製作南瓜口味餅乾，烘烤約15分鐘，等餅乾稍涼後包裝，失智長者放入手做籃子，跟著工作人員搭車前往超商等機構進行改良版「不給糖就搗蛋」遊戲。

88歲的陳姓鎮民和87歲妻子，只要憶智樂活之家上班，他們一定來上課。陳姓鎮民表示，65歲他退休，妻子跟著他結束買賣百貨用品買賣，夫唱婦隨原本很愜意，沒想到多年前妻子不慎跌倒撞傷頭部，影響記憶力，聽力也退化。

「以前在家整天對看，我唯一的休閒只有泡茶。」陳姓鎮民說，一年半前家人為他和妻子報名到憶智樂活之家，他幾乎每天陪妻子上課，做料理、運動身體、手工藝、畫圖、種花草還有按摩，每一件事都很有趣，「尤其是做料理，我最喜歡。」只要有料理課，陳姓鎮民和太太總是準時出現。

今天陳姓鎮民開心地和其他長者出門送餅乾，請芳鄰品嘗手藝，吃了就不搗蛋，受到連鎖超商、銀行和肉品店的熱烈歡迎。弘道工作人員表示，陳姓鎮民的妻子有一點鬧脾氣，不願出門送餅乾，留在憶智樂活之家。陳姓鎮民笑咪咪的說，妻子願意留在哪裡都好，她覺得好就好。

弘道老人福利基金會因應長期照顧與預防照顧政策轉型，2017年成立「憶智樂活之家」社區照顧關懷據點暨C級巷弄長照站服務，周一至周五提供多元服務項目，今天製作手工餅乾是在每月「樂活廚房」的實做基礎上順利完成。弘道老人福利基金會在連鎖超商體系支持之下，以彰化縣地理位置中間的溪湖鎮作為基地，持續推動彰化偏鄉老人服務推動計畫。