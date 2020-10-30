走出健康引以為農活動 騎馬成亮點

彰化縣員林市11月7、8日將舉辦「走出健康 引以為農」產業文化活動，員林市長游振雄等人今天還與冠軍馬術師騎馬為活動宣傳，游振雄說，當天除了有各項農特產品展售，還有免費麻油雞可吃，民眾還可體驗騎馬的樂趣。

游振雄、市民代表會主席賴東位與馬術冠軍選手林哲浩等人帥氣繞場為活動宣傳。

游振雄說，今年受到新冠肺炎影響，各行各業均受到衝擊，也影響農業產銷，希望能藉由健行活動來推廣優鮮農產品，為員林注入新活力，現在是番石榴、紅龍果、洛神花等產季，歡迎消費者直接向產地訂購，保證絕對可以買到最優質、最新鮮的農產品。

「走出健康 引以為農」農業產業文化活動共2天，包括有健行集點、騎馬體驗、餅乾DIY、兒童劇團、小丑魔術秀、泡泡秀、大氣球魔術等表演，將近70攤的農特產市集有來自彰化優鮮品牌、員林青農、各鄉鎮農會、社區等特色商品展售。

活動現場也會發放2000張「雄遊券」集點卡，民眾持卡沿著員南路與藤山步道健走，在員獅亭、鳳天宮集滿2個章，再從臥龍坡步道下坡返程，即可於攤位區折抵50元，健行距離全程約5.4公里，坡度緩和的步道適合全家出動，走到山頂平台更可眺望員林、社頭美景。

11月7日當天適逢立冬節氣，員林市公所更準備彰化優鮮畜禽肉品立冬進補美食品嘗，於活動二天的10時20分、下午4時免費發放麻油雞，每日限量900份，下午3時還有小青蛙劇團演出「醜小鴨」劇碼，免費觀賞，適合親子一同參與，網路預約報名除可保留座位，還可獲得50元攤位抵用券。

活動亦邀請在地的三春森林馬場以及甫獲經濟部優良標竿觀光工廠的台灣優格餅乾學院參與，騎馬體驗每人100元，有專業的馬術教練在旁指導；餅乾DIY每人150元，烘焙後可裝入台灣優格餅乾學院特別準備的書包造型紙盒，今天中午12時起開放網路報名，名額有限。

員林市公所於員林火車站備有免費接駁車，接駁車時刻表、活動詳細內容、體驗活動報名連結請詳官網 http://www.yuanlin.gov.tw/ 。