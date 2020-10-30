蔡其昌兌現承諾 鄭文燦周日赴台中陪發300份雞排

桃園市長鄭文燦去年在中華職棒總冠軍賽與立法院副院長蔡其昌打賭獲勝，蔡欠下200份雞排債，鄭說，周日總冠軍賽在台中舉行，已獲蔡邀約參與開幕，蔡將加碼至300份回饋給球迷，自己也會下去，跟蔡一起看球、發雞排，希望職棒愈來愈好。

鄭文燦今天出席議會臨時會閉會後，被問及與蔡其昌的雞排賭約，他說，今年因為疫情的關係，加上桃園的樂天桃猿隊沒有打進總冠軍賽，所以蔡其昌副院長確實欠了200份雞排欠了1年，由於周日的總冠軍賽在台中洲際棒球場舉行，當天將發雞排。

鄭說，蔡其昌副院長已經允諾會加碼變成300份雞排來回饋給球迷，今年雖然桃園的樂天桃猿隊首度接手球隊，並沒有打進總冠軍賽，但是基於支持職棒的原則，自己還是會下去（台中），跟他一起來看球、發雞排，希望能夠讓職棒愈來愈好。