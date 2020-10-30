南投青農謝瑞裕研發薑黃帶動農村經濟發展 獲神農獎

全國十大神農及模範農民選拔，南投縣名間鄉青農謝瑞裕創立「博士紅薑黃品牌」，帶動薑黃養生熱潮與產業經濟效益，拿下十大神農獎項；魚池鄉茶農王朝偉則以通過ISO22000、HACCP、產銷履歷，並獲選亮點茶莊、五星級製茶廠等，將茶產業與觀光休閒結合，建立HO HO CHA品牌、打造日月潭紅茶文化，獲選模範農民肯定。

謝瑞裕是中興大學農藝系博士，求學期間便致力養生作物優勢栽培及選種，成為為薑黃與石斛重要推動者，除選育出總薑 黃素5.8-10.1%紅薑黃品系，提升總薑黃素8至14.5倍，更建立薑黃有機栽培模式、栽培SOP流程，繼而創立「博士紅薑黃」品牌，成立「豐滿生技精緻農場」專業生產薑黃，推動薑黃品質量化標示，提升市場對薑黃品質認識與要求，也不吝將薑黃有機栽培技術分享推廣，促進農村就業機會與發展。

謝瑞裕首創有機石斛3D立體生態栽培模式，運用石斛附生於檳榔枝幹技巧，上段生產檳榔藥材，中段生產石斛，下段植石斛等藥材，增加林下空間應用，提高原有2至3倍的產量，更精煉萃取技術，所產石斛酚高於中國石斛40至80倍，並通過有機驗證與兩岸共5項專利。

南投縣長林明溱今天說，南投為農業大縣，生產更是農業永續發展的立基，2名農友榮獲全國十大神農及模範農民，對農業領域所付出的心力、辛勞有目共睹，影響層面更從農業生產，擴及至對農村、國家社會整體貢獻。縣府也將持續全力輔導農業資源跨域及跨部門整合，促進農村多元發展與參與，打造宜業宜居的幸福家園。