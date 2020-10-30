「小鬼」逛夜市 為重振彰化市永樂商圈熱身

「不給糖就搗蛋」，彰化市公所結合西洋萬聖節，舉辦「小鬼逛夜市，永樂亮起來」活動，為12月19日展開的活絡永樂商圈活動熱身。今天上午由市長林世賢帶領一群打扮逗趣的「小鬼們」到慶安宫祈福外，也到永樂街拜訪特色店家，慶安宮廟埕還設置有童玩區、文創市集，中西神鬼文化匯流，增添童趣。

市公所指出，以服飾店為主的永樂夜市商圈，早年是中部規模最大及熱鬧的夜市，因街上有供奉保生大帝（俗稱大道公）的慶安宮，也稱做大道公夜市。不過，因永樂夜市欠缺特色，加上網路經濟興起，日趨沒落，地方一直有重振的聲音與作為，惜仍欲振乏力。

為重振永樂商圈昔日風光，彰化市永樂街發展協會發起永樂街重啟活絡計畫，預計12月19日舉辦開幕，當天有特色文創市集進駐，未來也會在周末不定期安排文創市集草本形象市集及活動表演，可以提供年輕文創的朋友交流平台。

由於保生大帝是主掌醫藥的神祇，活動舉辦期間，也將與彰化縣中醫師公會、彰化縣中藥商業同業公會，一同舉辦養生講座、義診、藥膳及漢方茶飲及草本皂DIY的永樂街草本形象市集，提供全面性的活動，讓大家於疫情時期，有個散步休閒的好去處。