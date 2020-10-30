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「小鬼」逛夜市 為重振彰化市永樂商圈熱身
「不給糖就搗蛋」，彰化市公所結合西洋萬聖節，舉辦「小鬼逛夜市，永樂亮起來」活動，為12月19日展開的活絡永樂商圈活動熱身。今天上午由市長林世賢帶領一群打扮逗趣的「小鬼們」到慶安宫祈福外，也到永樂街拜訪特色店家，慶安宮廟埕還設置有童玩區、文創市集，中西神鬼文化匯流，增添童趣。
市公所指出，以服飾店為主的永樂夜市商圈，早年是中部規模最大及熱鬧的夜市，因街上有供奉保生大帝（俗稱大道公）的慶安宮，也稱做大道公夜市。不過，因永樂夜市欠缺特色，加上網路經濟興起，日趨沒落，地方一直有重振的聲音與作為，惜仍欲振乏力。
為重振永樂商圈昔日風光，彰化市永樂街發展協會發起永樂街重啟活絡計畫，預計12月19日舉辦開幕，當天有特色文創市集進駐，未來也會在周末不定期安排文創市集草本形象市集及活動表演，可以提供年輕文創的朋友交流平台。
由於保生大帝是主掌醫藥的神祇，活動舉辦期間，也將與彰化縣中醫師公會、彰化縣中藥商業同業公會，一同舉辦養生講座、義診、藥膳及漢方茶飲及草本皂DIY的永樂街草本形象市集，提供全面性的活動，讓大家於疫情時期，有個散步休閒的好去處。
此外，慶安宮附近外牆，在永樂發展協會的努力下，邀請彩繪大師來做藝術創作，不但能為永樂街增添色彩，更能吸引年輕人到此遊玩，同時也結合彰化300古城新生-點亮風華系列活動結合，從12月19日開始到明年元宵都有一整串的活動安排，市長林世賢邀請大小朋友同樂。
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