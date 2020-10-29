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台中食安自治條例若「被無效」 藍營議會將提釋憲

中央社 / 台中29日電
多個縣市政府自治條例規定萊克多巴胺零檢出，明年若仍牴觸中央法規將無效。記者林俊良／攝影
多個縣市政府自治條例規定萊克多巴胺零檢出，明年若仍牴觸中央法規將無效。記者林俊良／攝影

多個縣市政府自治條例規定萊克多巴胺零檢出，明年若仍牴觸中央法規將無效。台中市議會國民黨團今天表示，台中市3年前訂定食安自治條例，經中央核准實施，若被無效將提釋憲。

萊豬明年1月開放進口，行政院日前發函台中等多個縣市在食安自治條例規定萊克多巴胺不得檢出，要求檢討修正，台中市長盧秀燕嚴正指出市府不會同意。

台中市議會國民黨團今天召開記者會，強烈要求台中市政府硬起來，繼續執行「台中市食品安全衛生管理自治條例」，捍衛台中人的食安。

國民黨團書記長、市議員陳政顯表示，台中食安自治條例3年前訂定，經過中央核准實施，現憑一紙公文來函要求修正，黨團認為沒有修正必要，若明年1月1日起，「台中市食品安全衛生管理自治條例」被失效，釋憲則是捍衛民眾健康的另一條路。

台中市法制局也指出，該自治條例的宗旨是「捍衛市民健康」，並沒有牴觸中央「食品安全管理法」的母法，台中市政府絕不會主動修訂條文，若明年自治條例「被無效」，市府將與市議會協商，由市議會提案要求釋憲。

台中市食品藥物安全處指出，台中市在106年即修訂「台中市食品安全衛生管理自治條例」，明訂「台中市豬肉及相關產製品的瘦肉精一律『零檢出』」，經行政院核定在案。

針對中央明年開放萊豬進口，中市府提出「110年強化瘦肉精食安監控」具體執行計畫，推動「畜產溯源要管控」、「肉品產地要標示」、「市民健康要守護」、「違規查辦要落實」、「資訊公開要透明」等作為，落實食安把關。

台中市 食安 食品安全

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