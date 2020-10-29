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彰化縣府集結民間力量 啟動三箭支持運動員
彰化縣有2500名體育班學生，縣府結合民間力量，產官學今天共同宣布，運動防護、運動科學、運動營養，三箭齊發，彰化縣長王惠美說，未來將籌募運動基金，結合更多企業界來支持運動選手，讓他們為彰化、國家爭光。
縣府今天在彰化縣立體育場舉辦縣長盃五人制足球錦標賽進行開球，將為期3天，共有51隊、500餘名選手參賽。王惠美說，縣府結合民間的力量運動三箭齊發培育優秀運動選手，在運動防護方面，由彰基、秀傳等6家彰化縣醫療團隊守護，只要憑健保卡運動員就醫，可享快速看診等服務，且有不同的優惠。
運動科學方面，由彰師大透過科學檢測分析，了解選手身體素質、狀況，提供專業建議；在運動營養方面，白蘭氏三得利公司等產業，選手競賽期間提供免費營養補充品，跆拳道國手劉威廷也獲贊助。
國立台灣體育運動大學也負責運動員防護等工作，台體大運動產業學院院長呂欣善表示，協助運動員防護工作，可使他們能夠無後顧之憂，全心全力的比賽，突破自我、再創佳績，也盡其所能為運動員防護服務。
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