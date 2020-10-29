高美生態問答闖關開跑 有機會得1萬2禮券還有獎品

台中市高美濕地擁有全台分布面積最廣的雲林莞草及豐富自然生態資源，台中市政府農業局為推廣高美濕地環境教育觀念，舉辦「高美濕地大進擊─生態達人來挑戰」網路問答闖關活動，即日起至11月20日下午5點30分止，上網參加活動回答問題，就有機會獲得1萬2000元禮券和多種獎項。

農業局表示，網路問答闖關活動共有5道關卡，分別是「飛鳥忍者、暴走螃蟹、猜猜高美、濕地物語、搖搖植物」，每個關卡有3道題，只要任一關卡回答正確，即可獲得抽獎資格，每人每天可至每個關卡進行1次問答，每天最多可獲得5次抽獎機會，參與天數越多，中獎機率就越高。

農業局表示，高美濕地被譽為一生必遊一次的知名景點，也是賞鳥人士的朝聖地，擁有招潮蟹、彈塗魚、雲林莞草等豐富生態，希望透過闖關活動讓更多人學習到生態知識，闖關遊戲可上「高美野生動物保護區生態網」 http://www.saygaomei.com.tw 查詢。