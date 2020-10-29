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法國尼斯教堂附近驚傳恐攻 犯嫌持刀砍人已知二死多傷

左手腳無力嚇壞六旬男 顯微鏡下切除腫瘤9天回復健康

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部立彰化醫院神經外科醫師超紹清成功切除許姓鎮民（右）的棘手頭頸交界處腫瘤。記者簡慧珍／攝影
衛福部立彰化醫院神經外科醫師超紹清成功切除許姓鎮民（右）的棘手頭頸交界處腫瘤。記者簡慧珍／攝影

彰化縣田中鎮63歲許姓鎮民3個月前突然左手、左腳無力，無法行走，還以為是二度中風，就醫檢查竟是頭頸交界處脊椎膜內的良性腫瘤壓迫脊髓神經，初步評估，開刀可能造成癱瘓，轉介衛福部彰化醫院由神經外科手術移除，目前許姓鎮民已能行走。

許姓鎮民15年前中風，左腳有一點不便，3個月前左腳及左手同時出現無力感，又麻又酸到睡不著，接著無法站立和行走，他還以為又中風了，嚇得趕快就醫，醫師檢查後告訴他是頸椎骨髓腫瘤作祟，如不趕快手術，會很快癱瘓，如果手術因腫瘤已緊壓脊髓神經，沒有空間切除，所以手術不會成功，結果也是癱瘓。

許姓鎮民聽完如五雷轟頂，要求兒子帶他到彰化醫院求治，神經外科醫師趙紹清檢查後，認為不能不手術，只是手術必須精準，就有機會挽回健康的。

趙紹清說，患者腫瘤2.5公分大，長在頭頸交接處，枕骨至第一頸椎之間的脊椎膜內，已經壓迫到脊髓神經，只剩5%的空間，這種高位頸椎腫瘤壓迫的手術風險很高，稍有不慎，可能導致呼吸衰竭、四肢癱瘓等併發症，嚴重甚至死亡，可是不手術只能等著癱瘓。

趙紹清在手術中，使用神經監測儀監測，從患者後頸進入，在顯微鏡下進行後位頸椎腫瘤移除手術，在困難的切入點下手，順利切除這顆腫瘤，病理切片檢驗是良性的神經纖維瘤。

趙紹清指出，良性瘤能長到這麼大，應有很長的生長時間，所幸壓迫神經之外沒其它嚴重損害，手術過程也沒傷到神經，術後他研判患者應能回復，果然在術後9天就可站立，再慢慢行走，現在已能穩定走路。

許姓鎮民恢復健康後相當高興，今天回到部立彰化醫院，分享「每天復健走路，越走越順利，已經回到原本狀態」的快樂，雖然曾中風，左腳走路還是不太順，但他已經很滿意。

趙紹清強調，一旦身體出現酸、麻、痛等症狀時，一定要就醫釐清病症來源，萬一不是肌肉扭拉傷，而是來自神經被壓迫，更是要找出原因，對症治療；他建議家族中有脊髓腫瘤病史或常感覺手臂、胸頸、腰背疼痛、手腳麻木等症狀者，最好趕快接受神經學檢查。

許姓田中鎮民手術後已能自行走路。記者簡慧珍／攝影
許姓田中鎮民手術後已能自行走路。記者簡慧珍／攝影

手術 腫瘤 中風

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