望高寮百萬夜景末班車傍晚5點 議員：天沒黑就得走人

台中大肚山上望高寮夜景公園，今年啟用後頓成情侶約會散心熱點，市議員張家銨今指出，「99延」公車末班車竟是下午5點10分「天都還沒黑就沒公車了！」她要求市府須盤點、調整公車班次，符合民眾需求，不要讓遊客掃興。交通局表示，視實際需求檢討，再協調業者增加班次，以符合民眾使用需求。

臺中市議會昨進行交通地政業務質詢，張家銨指出，望高寮夜景公園今年中正式啟用，而望高寮夜景號稱百萬夜景，遊客慕名而來。

張家銨指出，夜景公園的公車每天日往返台中監理站、望高竂，僅6班次「99延」但末班車駛離望高寮竟是下午5點10分，入夜根本沒有公車前往欣賞夜景。

張家銨表示，末班公銜接不上，導致望高寮夜景公園周邊充斥私人交通運具，甚至有飆車、違規停車，讓當地派出所忙得焦頭爛額。她要求交通局盤點、調整相關轉乘路線及班次，加強周邊停車配套來補救，提高民眾搭大眾運輸的意願，保障民眾生命安全。

交通局長葉昭甫表示，該處目前有99路公車延駛班次行經，末班車17時10分從台中區監理所發車，對於議員建議增加夜間班次，市府將視實際需求檢討，協調業者增加班次，符合民眾使用需求。