影／爭取iBike點中市議員扮小魔女 嗆交局：不然就發掃把

台中市議員李麗華為爭取太平設置iBike，今天質詢時打扮成「小魔女」手拿掃把，她說，市長盧秀燕上任以來，太平沒有新設一處iBike租賃站，她酸交通局，如果再不設，乾脆發給太平的市民人手一支掃把當交通工具好了！交通局長葉昭甫說，他會放在心上，加速設置。

李麗華今天以小魔女的打扮質詢交通局，為什麼市府標榜iBike站倍增，但從市長盧秀燕上任以來，太平竟沒有新設一處iBike點站，讓她被在地人罵

李麗華表示，交通局未在太平設置iBike站，是把太平人當二等公民嗎？太平人口成長快速，市府如此對待，說不過去！她調侃，如果再不設，乾脆發給在地居民人手一把掃把，像小魔女一樣飛天鑽地好了！

交通局長葉昭甫說，會加速處理。交通局已規劃「iBike倍增計畫」強化大眾運輸節點、學校、商圈、住宅社區等重要據點連絡，迎接捷運通車，首波將於捷運站方圓1公里內規劃起訖點位，包括文心路沿線各大重要路口都將評估設站，例如文心山西路口、文心台灣大道路口等，以增設60站為目標，目前已進行招標。

葉昭甫說，交通局將參酌地方民代建議，優先設置使用量較高的站點，延伸軌道運輸服務範圍；此外也將評估於各行政區中心、商圈活動、人口密集等地區，以方圓設站方式加密站點，持續盤點資源加倍擴增，「後發先至」滿足民眾需求。