台中文心路台灣大道級尖峰塞爆 交通局：劃機車優先道

台中市西屯區文心路和台灣大道路口交通流量大，尖峰時間得停等2至3次的號誌變換，機車族常在車陣中鑽來鑽去，險象環生。市議員林祈烽和施志昌建議，交通局應規劃在文心路雙向設置汽機車右轉或機車直行優先車道，讓用路人明確遵行可解決路口亂象。交通局考慮在近路口20～30公尺處，繪設機車優先道，讓機車族群知道路權，最右側再看是否規劃汽機車右轉道。

林祈烽說，他經常行經文心路和台灣大道路口，遇尖鋒時間，塞車情況變嚴重，文心路南北向停等紅綠燈的車流漫延到四川路和大墩二十街口。林祈烽表示，機車騎士沒耐心常在車陣鑽來鑽去，為的就是要騎到最前面的停等區。等到綠燈時，要右轉的車輛可能又因行人在班馬線通行，無法在第一時間右轉，然後一堆車輛就卡住無法動彈，運氣好的，可能等第2次綠燈就可通過，運氣差的，可能就要等到第3次的綠燈。

林祈烽指出，交通局應該在文心路設右轉車或直行機車優先道，讓用路人可以清楚辨識，選擇應該走的車道，避免機車在路口車陣中鑽行，右轉的車輛也不會在路口和要直行的機車搶道。

交通局長葉昭甫表示，文心路和台灣大道都是大流量的道路，據交通局觀察，不管是左右轉或直行的比率都很高，他會請業務單位針對幾個重點路口的車道線位置來做檢討，在近路口20～30公尺處，繪設機車優先道，讓機車族知道路權，最右側再規劃汽機車右轉道。

林祈烽強調，台中多處重大路口都有類似的問題，交通局應隨時滾動式檢討各路口的交通狀況，來做規劃和改善工作；如果比照惠中路的百貨公司專用道來繪設清楚標線，供要直行的機車或右轉車遵行，應該可以減少許多交通意外發生。