快訊

濃煙竄天際！北市信義區中油大樓旁成排起火 連燒32輛機車

我連200天零本土！今境外+3例 分自美、菲、印尼返國確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中文心路台灣大道級尖峰塞爆 交通局：劃機車優先道

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員林祈烽要求交通局改善文心路、台灣大道尖峰塞車狀況。圖／林祈烽提供
台中市議員林祈烽要求交通局改善文心路、台灣大道尖峰塞車狀況。圖／林祈烽提供

台中市西屯區文心路和台灣大道路口交通流量大，尖峰時間得停等2至3次的號誌變換，機車族常在車陣中鑽來鑽去，險象環生。市議員林祈烽和施志昌建議，交通局應規劃在文心路雙向設置汽機車右轉或機車直行優先車道，讓用路人明確遵行可解決路口亂象。交通局考慮在近路口20～30公尺處，繪設機車優先道，讓機車族群知道路權，最右側再看是否規劃汽機車右轉道。

林祈烽說，他經常行經文心路和台灣大道路口，遇尖鋒時間，塞車情況變嚴重，文心路南北向停等紅綠燈的車流漫延到四川路和大墩二十街口。林祈烽表示，機車騎士沒耐心常在車陣鑽來鑽去，為的就是要騎到最前面的停等區。等到綠燈時，要右轉的車輛可能又因行人在班馬線通行，無法在第一時間右轉，然後一堆車輛就卡住無法動彈，運氣好的，可能等第2次綠燈就可通過，運氣差的，可能就要等到第3次的綠燈。

林祈烽指出，交通局應該在文心路設右轉車或直行機車優先道，讓用路人可以清楚辨識，選擇應該走的車道，避免機車在路口車陣中鑽行，右轉的車輛也不會在路口和要直行的機車搶道。

交通局長葉昭甫表示，文心路和台灣大道都是大流量的道路，據交通局觀察，不管是左右轉或直行的比率都很高，他會請業務單位針對幾個重點路口的車道線位置來做檢討，在近路口20～30公尺處，繪設機車優先道，讓機車族知道路權，最右側再規劃汽機車右轉道。

林祈烽強調，台中多處重大路口都有類似的問題，交通局應隨時滾動式檢討各路口的交通狀況，來做規劃和改善工作；如果比照惠中路的百貨公司專用道來繪設清楚標線，供要直行的機車或右轉車遵行，應該可以減少許多交通意外發生。

機車族 車道

延伸閱讀

議員批台中大安濱海禁沙攤車 觀局：外部專家的建議

中市府籲民間捐地建iBike站 議員：僅4家誘因不足

5G時代來臨 議員：偏鄉學校應用VR增加學童體驗

教師也需諮商輔導 中市教局：年底設立擴大服務體系

相關新聞

鳥嘴潭人工湖成南投最大營建汙染源 設專案辦公室監控

南投縣烏溪鳥嘴潭人工湖工程面積廣達262公頃，是全縣最大的營建疏浚汙染源，11月起土石將陸續外運，加上東北季風報到，南投...

彰化公告地價微漲1.55％ 地價稅額預估增加5265萬

地價稅11月開徵，彰化縣開徵戶數43萬5156戶，今年公告地價平均漲幅1.55％，因土地持有面積、高低有別，每戶稅額不一...

員林市里長護愛犬卻被流浪狗咬傷 差點連她的頭都被咬

彰化縣員林市林厝里長蕭富子今天上午被流浪狗攻擊咬傷，送員榮醫院救治，蕭富子驚魂未定說，流浪狗先咬她的腿，看她跌倒差點連她...

台中文心路台灣大道級尖峰塞爆 交通局：劃機車優先道

台中市西屯區文心路和台灣大道路口交通流量大，尖峰時間得停等2至3次的號誌變換，機車族常在車陣中鑽來鑽去，險象環生。市議員...

南投偏鄉醫療缺乏老人就醫不便 南基醫療團隊到宅治療

南投縣偏鄉人口老化、年輕人外流日益嚴重，公車因經營虧損，減少甚至退出營運路線，讓年長者求醫更加困難。南投基督教醫院提供居...

竹筍變身西點烘培食材 竹山鎮公所上午公布優良店家

竹筍不只是食材，更可以結合料理大變身，從傳統的竹筍拌飯、變化成西點麵包類，像香筍鹹蛋糕、雜糧筍麵包等，讓人食指大動，竹山...

訴訟2年多拚復工 台中東豐快重啟第二階段環評初審

在地居民期盼多年的東勢豐原生活圈快速道路昨天進入第二階段環評專案小組初審，由台中市建設局長陳大田率隊向委員會說明。他表示...

東豐快速道路二階初審 市府定公老坪主線力拚後年復工

台中市東勢豐原生活圈快速道路昨進入第二階段環評專案小組初審，建設局局長陳大田表示，兼顧環境保護的前提下，市府加速完成這條...

廢土入侵？文蛤故鄉彰化縣漢寶申請環保局採驗查汙染

近日大卡車密集進出彰化縣芳苑鄉漢寶村，至少7處農地和魚塭墊高和填平，有網友抨擊縣政府不作為，放任不明廢棄土方傾倒芳苑鄉，...

影／萬聖節將到 小朋友扮吸血鬼到豐原派出所討糖吃

後天是萬聖節，台中豐原警分局豐原派出所前天先應景，接待豐原區高階美語小朋友們參訪，每位小朋友盛裝出席，打扮成吸血鬼、公主...

校園裝冷氣 彰縣2階改善電力

中央規畫國中小學普通教室加裝冷氣，彰化第一波21所國中小學明年9月底先改善電力系統，其餘193所國中小學納入第二波，爭取...

南投竹山大鞍社區 打造野牡丹步道

南投縣竹山鎮大鞍社區有著名的茶園景色，還有季節性粉紅櫻花步道，一向受遊客喜愛，但竹山鎮公所最近發現櫻花季時間不長，還飽受...

熱門新聞

台北蝸居又現！10多個貨櫃隔成小房間 擠20人月租3千元

身障高中生15分鐘內連遭3公車拒載 中市府：追究責任

基隆市立仁愛之家轉型長照園區 BOT投資規模約12億元

左轉專用道恐成直行車陷阱 桃市交通局將盤點改善

推薦農藥殺不死菜蟲？ 彰化縣議員陳玉姬質疑推薦制度

陳其邁要求記酒駕警兩大過免職 藍營議員質疑撈過界

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。