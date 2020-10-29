鳥嘴潭人工湖成南投最大營建汙染源 設專案辦公室監控

南投縣烏溪鳥嘴潭人工湖工程面積廣達262公頃，是全縣最大的營建疏浚汙染源，11月起土石將陸續外運，加上東北季風報到，南投縣環保局已在草屯鎮成立專案辦公室，透過即時設備監控揚塵狀況，並要求施工單位做好防塵網、減少開挖地區裸露和車輛廢氣排放，避免交通、風沙飛揚影響居民生活。

水利署「鳥嘴潭人工湖工程」位在草屯烏溪炎峰橋至國道6號東草屯交流道間，工程完成後可增供地面水量約每日25萬噸，其中17萬噸將作為彰化地區地下水減抽的替代水源。

隨著施工進度，人工湖外貌逐漸成形，從國道6號高架路面眺望，更可看見工程浩大，但烏溪河床大量開挖，加上砂石車、挖土機等設備進進出出，也讓草屯鎮北勢里居民擔心影響交通安全和空氣汙染。

南投縣環保局表示，南投縣一年營建、疏浚工程超過5000件，光是鳥嘴潭挖掘土石方量達800萬到1000萬立方公尺，逸散粉塵估計至少有978公噸，占全縣32%，是南投縣最大的營建工程汙染源，為防範汙染，環保局已設置揚塵監控連線系統，加強防塵減汙。

人工湖工程期間砂石車進出和挖土機等設備排放廢氣，對交通和空氣汙染影響相當大。為了即時控管汙染，南投縣環保局在草屯鎮成立專案辦公室，派駐稽查人員隨時監控，並與環保局連線，只要揚塵汙染增加，就能立即因應。環保局也要求包商設置防塵網、草席，避免地面直接裸露，遇到強風時更應加強加強工地灑水洗掃，以防揚塵擴大。