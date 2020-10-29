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彰化公告地價微漲1.55％ 地價稅額預估增加5265萬

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
地價稅11月開徵，彰化縣開徵戶數43萬5156戶。報系資料照
地價稅11月開徵，彰化縣開徵戶數43萬5156戶。報系資料照

地價稅11月開徵，彰化縣開徵戶數43萬5156戶，今年公告地價平均漲幅1.55％，因土地持有面積、高低有別，每戶稅額不一，平均每戶稅額5103元，比去年5000元微幅調升，但主要大戶還是集中在持多筆土地的企業主，對一般民眾而言，變動不大。

彰化縣地方稅務局表示，稅務局根據公告地價計算地價稅，因地價評議委員針對今年公告地價平均調漲1.55％，預估今年稅額約22億2千多萬元，比去年增加稅額約5265萬元，但除了公告地價平均調漲使今年稅額增加，土地所有權人使用狀況，例如原本自用住宅改為營業用，地價稅也會變動。

對於彰化今年公告地價微幅調漲，彰化縣前縣長魏明谷昨天在臉書貼文表示，收到鄉親反映，收到了今年寄來的地價稅單，地價稅調漲了，在新冠肺炎疫情影響下，經濟收入不若以往之際，王縣長未考慮輕稅，反而調漲地價稅，「苦民所苦，有那麼難嗎？」

但彰化縣府地政處表示，彰化縣公告地價從2018年開始，每2年調整一次，因考量到整體經濟發展丶民眾税負負擔，加上今年1月1日公告地價去年底就已作業完成，當時並沒有疫情而微幅調整，今年全國有19個縣市調漲，彰化長期下來地價調整都算是平緩，沒太大變動，跟不上不動產漲幅。

地政處也說，彰化縣2020年有7619個地價區段，其中約有7成區段地價持平，78個區段下跌，2成多個調漲區段調整比例都很低，但因大都屬於低價區，調漲一點比重就很明顯。

彰化縣地方稅務局指出，地價稅是累進稅率課徵，即便公告地價微幅調漲，換算到稅賦也未必有感，一般民眾的地價稅與去年不會差太多。因應彰化縣府試辦調整上下班時間，地價稅開徵櫃台也延長1小時作業，每天服務時間至晚間6時。

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