南投偏鄉醫療缺乏老人就醫不便 南基醫療團隊到宅治療

南投縣偏鄉人口老化、年輕人外流日益嚴重，公車因經營虧損，減少甚至退出營運路線，讓年長者求醫更加困難。南投基督教醫院提供居家醫療服務，到中寮鄉居家訪視，並提供中西醫醫療協助，讓行動不便的老人不用奔波就醫，讓家屬相當感謝。

南投基督教醫院院長鄭均洹說，如何分配醫療資源分，消彌醫療不均，落實原、偏鄉醫療，是南基醫療服務重點。居家醫療護理團隊到中寮鄉居家訪視過程中發現，鄉下人口老化情況嚴重，很多獨居行動不便、或相依為命的年邁老夫妻就醫困難，亟需醫師到家診察。

82歲的阿慶伯今年2月中風後臥床，由南投衛生局照管中心轉介，南基安排神經內科醫師王星翰家訪後，再安排中醫師前往訪視及針灸，以西、中醫聯合診療方式幫助阿慶伯。

阿慶伯兒子說，父親經過治療、針灸後夜咳明顯改善很多，也可以自行拿水杯喝水，還可在看護協助下床持助行器行走，很感謝醫師願意到山裡面幫父親治療。不然要帶臥病在床老人就醫很困難，希望能藉由分享，讓山區老人家都能得到這樣的服務。