快訊

慟！參謀總長沈一鳴、飛官朱冠甍 今年殉職官兵累計已15人

選前預測！誰會是下屆美國總統 從關鍵搖擺州民調見端倪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹筍變身西點烘培食材 竹山鎮公所上午公布優良店家

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
竹筍變身西點烘培食材，變化成西點麵包類，像香筍鹹蛋糕、雜糧筍麵包等，讓人食指大動。圖／竹山鎮公所提供
竹筍變身西點烘培食材，變化成西點麵包類，像香筍鹹蛋糕、雜糧筍麵包等，讓人食指大動。圖／竹山鎮公所提供

竹筍不只是食材，更可以結合料理大變身，從傳統的竹筍拌飯、變化成西點麵包類，像香筍鹹蛋糕、雜糧筍麵包等，讓人食指大動，竹山鎮公所舉辦第一屆竹山鮮筍節評比出爐，選出5間餐飲、6間點心優良店家，各自端出自己最有特色的「竹筍」餐點，不僅滿足味蕾，也吸引大家的稱贊。

竹山鎮公所為鼓勵在地店家鮮將履歷認證的竹筍，料理成各種美食及點心，因此舉辦第一屆鮮筍節，從今年6月的資格審查展開，經過評比、指正、修正，耗時4個月，終於評選出的優良店家，希望能將美味的筍料理送到消費者面前。

不少糕餅業者將鮮筍入西點做成派、蛋糕、麵包，甚至精進到現代創意料理像筍子塔、田園地瓜筍香派等，色香味俱全的筍料理一致排開，果然擄獲不少食客的目光。

這次評選出來的店家，共分為兩類：餐飲類有東方食府、碧竹園餐廳、七彩精緻美食坊、耄饕客棧、青竹文化園區5間店家出線；點心類的店家有飛比樂斯烘焙工作室、品丞麵包坊、樂福亭手工烘焙工作室、雙喜美食品行等4家店家入圍；公所也特別製作導覽地圖，並導入公所app。

鎮長陳東睦並宣布，2021竹山「牛舞花」竹藝燈會將於12月31日開幕到明年2月28日止，評選出來的優良店家，也會配合燈會推出筍料理餐並且有特別優惠折扣，相關訊息公布在以竹山鎮公所app及官網，為竹山竹藝燈會加值加料。

竹筍變身西點烘培食材，變化成西點麵包類，像香筍鹹蛋糕、雜糧筍麵包等，讓人食指大動。圖／竹山鎮公所提供
竹筍變身西點烘培食材，變化成西點麵包類，像香筍鹹蛋糕、雜糧筍麵包等，讓人食指大動。圖／竹山鎮公所提供
竹筍變身西點烘培食材，變化成西點麵包類，像香筍鹹蛋糕、雜糧筍麵包等，讓人食指大動。圖／竹山鎮公所提供
竹筍變身西點烘培食材，變化成西點麵包類，像香筍鹹蛋糕、雜糧筍麵包等，讓人食指大動。圖／竹山鎮公所提供
竹筍變身西點烘培食材，變化成西點麵包類，像香筍鹹蛋糕、雜糧筍麵包等，讓人食指大動。圖／竹山鎮公所提供
竹筍變身西點烘培食材，變化成西點麵包類，像香筍鹹蛋糕、雜糧筍麵包等，讓人食指大動。圖／竹山鎮公所提供

燈會

延伸閱讀

南投竹山大鞍社區 打造野牡丹步道

營造竹山野牡丹世界 大鞍社區聯手打造新亮點

南投竹山到彰化西濱公路 縣府拋建高架快速公路

南投20位長跑團跨越160公里 南下為地質嘉年華而跑

相關新聞

員林市里長護愛犬卻被流浪狗咬傷 差點連她的頭都被咬

彰化縣員林市林厝里長蕭富子今天上午被流浪狗攻擊咬傷，送員榮醫院救治，蕭富子驚魂未定說，流浪狗先咬她的腿，看她跌倒差點連她...

南投偏鄉醫療缺乏老人就醫不便 南基醫療團隊到宅治療

南投縣偏鄉人口老化、年輕人外流日益嚴重，公車因經營虧損，減少甚至退出營運路線，讓年長者求醫更加困難。南投基督教醫院提供居...

竹筍變身西點烘培食材 竹山鎮公所上午公布優良店家

竹筍不只是食材，更可以結合料理大變身，從傳統的竹筍拌飯、變化成西點麵包類，像香筍鹹蛋糕、雜糧筍麵包等，讓人食指大動，竹山...

訴訟2年多拚復工 台中東豐快重啟第二階段環評初審

在地居民期盼多年的東勢豐原生活圈快速道路昨天進入第二階段環評專案小組初審，由台中市建設局長陳大田率隊向委員會說明。他表示...

東豐快速道路二階初審 市府定公老坪主線力拚後年復工

台中市東勢豐原生活圈快速道路昨進入第二階段環評專案小組初審，建設局局長陳大田表示，兼顧環境保護的前提下，市府加速完成這條...

廢土入侵？文蛤故鄉彰化縣漢寶申請環保局採驗查汙染

近日大卡車密集進出彰化縣芳苑鄉漢寶村，至少7處農地和魚塭墊高和填平，有網友抨擊縣政府不作為，放任不明廢棄土方傾倒芳苑鄉，...

影／萬聖節將到 小朋友扮吸血鬼到豐原派出所討糖吃

後天是萬聖節，台中豐原警分局豐原派出所前天先應景，接待豐原區高階美語小朋友們參訪，每位小朋友盛裝出席，打扮成吸血鬼、公主...

校園裝冷氣 彰縣2階改善電力

中央規畫國中小學普通教室加裝冷氣，彰化第一波21所國中小學明年9月底先改善電力系統，其餘193所國中小學納入第二波，爭取...

南投竹山大鞍社區 打造野牡丹步道

南投縣竹山鎮大鞍社區有著名的茶園景色，還有季節性粉紅櫻花步道，一向受遊客喜愛，但竹山鎮公所最近發現櫻花季時間不長，還飽受...

台中自行車嘉年華 有抽獎

台中市的自行車道共93條，總長超過722.57公里，一年一度「台中自行車嘉年華Bike Taiwan」下月7、8日在台中...

98%車主反映 電動車格被占用

有電動車主反映在台中停車、充電常有「障礙」，市議員調查車主實際使用狀況，30%表示充電設備損壞，另有98%車主遇過充電車...

電動車充電 中市年付5000萬元

台中市府為鼓勵民眾購買節能的電動車，提供在公有停車場充電免費優惠，但隨電動車數量增加，充電樁每月電費支出近4000元，漲...

熱門新聞

台北蝸居又現！10多個貨櫃隔成小房間 擠20人月租3千元

身障高中生15分鐘內連遭3公車拒載 中市府：追究責任

3年來了16種保育動物 草莓田生態寶庫是最好代言人

基隆市立仁愛之家轉型長照園區 BOT投資規模約12億元

左轉專用道恐成直行車陷阱 桃市交通局將盤點改善

推薦農藥殺不死菜蟲？ 彰化縣議員陳玉姬質疑推薦制度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。