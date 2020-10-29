竹筍變身西點烘培食材 竹山鎮公所上午公布優良店家

竹筍不只是食材，更可以結合料理大變身，從傳統的竹筍拌飯、變化成西點麵包類，像香筍鹹蛋糕、雜糧筍麵包等，讓人食指大動，竹山鎮公所舉辦第一屆竹山鮮筍節評比出爐，選出5間餐飲、6間點心優良店家，各自端出自己最有特色的「竹筍」餐點，不僅滿足味蕾，也吸引大家的稱贊。

竹山鎮公所為鼓勵在地店家鮮將履歷認證的竹筍，料理成各種美食及點心，因此舉辦第一屆鮮筍節，從今年6月的資格審查展開，經過評比、指正、修正，耗時4個月，終於評選出的優良店家，希望能將美味的筍料理送到消費者面前。

不少糕餅業者將鮮筍入西點做成派、蛋糕、麵包，甚至精進到現代創意料理像筍子塔、田園地瓜筍香派等，色香味俱全的筍料理一致排開，果然擄獲不少食客的目光。

這次評選出來的店家，共分為兩類：餐飲類有東方食府、碧竹園餐廳、七彩精緻美食坊、耄饕客棧、青竹文化園區5間店家出線；點心類的店家有飛比樂斯烘焙工作室、品丞麵包坊、樂福亭手工烘焙工作室、雙喜美食品行等4家店家入圍；公所也特別製作導覽地圖，並導入公所app。